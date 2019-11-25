【圣路易时报讯】圣路易郡郡长Dr. Page 11月21日(周四)晚间六时至八时，在圣路易北郡Bridgeton市之Machinists Hall大厅举行2020年郡长补选竞选正式起跑活动，数百位支持者涌入。Dr. Page郡长向会众表示，他是重建一个诚实、可靠、透明圣路易郡郡政府的最佳人选。

前圣路易郡郡长Charlie Dooley在会中介绍Dr. Page郡长，Dooley表示Dr. Page郡长有勇气联合两党，协助监督揭发行为不法的前郡长Stenger。

2019年4月Stenger因案起诉辞职，经圣路易郡郡议会选举结果，时任郡议会议长的Dr. Page担任圣路易郡郡长。

四年一任的郡长一职应在2022年改选，但是因为Stenger因案去职，Dr. Page郡长接任，而明(2020)年是大选年，所以郡长一职将在2020年举行补选，当选者任期将至2022年，2022年时还将举行四年一任的郡长选举，也就是说明年2020的郡长选举当选者任期只有二年。

郡长Dr. Page在起跑活动中表示，自接任郡长第一天，他就承诺将重建郡民对名誉、形象受到极大影响之圣路易郡郡政府的信任，他和他的执政团队无时无刻不在朝此努力。

他强调，我们应该拥有一个诚实、可靠、透明的郡政府，与郡议会、各行政区及社区良好沟通，提供高质服务，促进经济发展，达到民生乐利。



(资深郡议员、现任圣路易多元化主任Hazel Erby与Dr. Page郡长。Dr. Page郡长与密大冯鸿玑教授，时报总编辑岳方济)

Dr. Page郡长还表示，他支持枪支管制，堕胎权及全面改革刑事司法系统。平等和包容更是Page郡长努力的施政目标，他就任后随即任命资深郡议员Hazel Erby担任郡政府多元包容办公室主任及前州众议员Cora Walker担任政策主管，也说服郡议会同意为郡警察局提供随身配备摄像机经费。

民主党党内目前宣布明年与Dr. Page郡长竞选的对手是现任圣路易郡估税长Jake Zimmerman。两人须先经过2020年8月党内初选阶段，再进行11月底决选，由于圣路易郡一直都是民主党的天下，如果初选胜出，极有可能决选时当选郡长。



(圣路易京园餐厅提供精美甜点点心及中华美食)