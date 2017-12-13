【圣路易时报记者艾杨报道】2017年12月9日晚5时至8时，圣路易斯现代中文学校20周年校庆活动在学校大楼一楼大厅隆重举办。中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊、侨务组组长卢晓晖、领事王芸，全美中文学校协会会长刘申和圣路易斯当地侨领侨胞等近400位宾客出席了当晚的校庆活动。

主办方在接待处设置了颇具中国特色的背景墙，为出席活动的嘉宾们拍照留影。同时，学校还贴心地请到京园餐厅，特意为大家准备了中西合璧的美食佳肴。

在一楼大厅一侧，墨香四溢的书法展台、传统中式剪纸手工艺品和精心布置的礼品台吸引了众多中外宾客的目光。校庆活动现场人潮涌动，熙熙攘攘，可以充分感受到大家对现代中文学校20周年校庆活动的满满热情。



今年是圣路易现代中文学校成立20周年的重要里程碑。二十年来，圣路易现代中文学校一步一个脚印走过了艰辛而又充实的创办创新发展之路。从开始的3个班40个学生发展到二十年后的今天拥有自己5000平米的校舍。

在侨社功能上也不断创新完善，由原来单一的中文学校，发展成今天的集中文学校，才艺学校，文化中心，艺术团为一体的“圣路易中华教育文化中心”。圣路易现代中文学校以传播中华文化，教授中国文字，服务华人社区为宗旨，立足于社区，服务于侨社，逐渐发展成为传承中华文化，促进圣路易斯多元文化发展的中华教育文化展示基地。

圣路易现代中文学校校长黄颖文首先上台讲话，今天特别高兴能有机会见到为中文学校做出过重大贡献的老朋友们，特别欢迎远道而来的老朋友和新朋友，以及专程调整行程亲临现场的洪磊总领事，侨务组组长卢晓晖、领事王芸，最重要的是要感谢所有的老师，所有的义工以及所有支持中文学校建设与发展的社区同胞们，圣路易现代中文学校二十年风雨兼程，没有你们就没有学校今天的发展成就。

圣路易现代中文学校前董事长朱一民为活动致辞，他表示，现代中文学校的发展壮大离不开在座的各位老师；离不开历年无私奉献的理事会、董事会成员；离不开为中文学校捐款捐物的嘉宾；也离不开带领大家奋斗的历届校长、董事长。二十年风雨兼程，虽然有过失败的沮丧，但现代中文学校创新的热情，改革的勇气，对百年育人理念的坚持，从未动摇过。每个参与中文学校和文化中心活动的人，对海外中华文化传承的重任，都有责无旁贷的奉献精神和矢志不渝的坚持。正是这样的信念和坚持，成就了今日的圣路易现代中文学校。

随后，朱一民董事长还为大家介绍了几位特殊的嘉宾，他们是20年前组建如今现代中文学校的五个家庭以及2位老师，梁霞老师和华燕老师。在聆听到这些家庭和老师的故事后，现场的宾客随即报以热烈的掌声，感谢他们当年的辛勤付出，才有了今天拥有60多名老师和700多名学生的圣路易现代中文学校。

洪磊总领事为校庆活动做了充满激情与温情的讲话，他首先祝贺现代中文学校“生日快乐”！他说，我们要为中文学校二十年的成绩欢呼，也要向所有老师家长和孩子们表示热烈的祝贺！他表示，我们中文学校的二十年是令人感动的二十年，这二十年当中所有老师、董事会成员、理事会成员及所有家长为中文学校的建设和发展付出了大量的辛劳，在建设过程中克服了很多困难，是大家的坚持使得中文学校有了今天这样良好的发展局面。我了解到在中文学校建设过程中许多令人催人泪下的故事，包括集资来购买现在的校舍，包括有一位老师在去世以后，她的家人把其所有的捐助加上新的款项又全部捐献给了中文学校，所有的这些都是非常令人感动的故事，不难看出中文学校发展到今天确实不容易。

洪磊总领事说道，中文学校发展的二十年也是令人振奋的二十年，从初创时期的40位孩子到现在的700位孩子，前后有近2000名孩子从现代中文学校毕业，这是不小的成绩。同时，学校也得到了中国国务院侨办的充分肯定，被授予“海外示范学校”这样一个重要的荣誉称号。此外，学校举办的一系列活动在圣路易地区有着良好的影响，比如“中华日”就吸引了当地华人社区和主流社区的极大欢迎，民众参与率非常之高。学校的课程设置和课外活动，让很多孩子爱上了中国文化，让孩子们得到中华文化的浸润和滋养，取得了非常重要的成绩。很多学生对中华文化展现出极大的热情和喜爱，在上大学后继利用假期回学校来服务，这显示出学校对孩子们形成了终生的影响，这是我们学校取得的重大成绩。

洪磊总领事表示，这二十年也是温暖的二十年，所有的家长和孩子们都感受到了家庭的温暖，每个人都成为大家庭中的医院，让我们学校成为当地凝聚华人社会，联系主流社会的重要平台。散发出中华文化和华人社会的正能量，给华人社区和当地社会带来令人鼓舞的温暖。我们要赞美二十年来中文学校取得的成绩，我们要为更好的二十年展望，我们希望校领导，老师，家长，继续团结在一起，继续支持大家庭的发展，继续为孩子们开创深入学习中文和感受中华文化的平台。

全美中文学校协会会长刘申老师也应邀来到了活动现场，她也曾是，想起那段激情燃烧的岁月。代表全美中文学校协会祝贺现代中文学校校庆圆满成功。全美中文学校协会和圣路易现代中文学校也有着千丝万缕的联系。全美中文学校协会期刊的两位执行副主编就来自于现代中文学校，以及协会的密苏里地区联络员也是来自中文学校的许尤峰老师。此外，现代中文学校培养出来的一名学生在全美的比赛上获得第三名的好成绩，将会代表美国队到中国厦门参加最终的总决赛。她还指出，今天中文学校一定是向专业化，标准化和规范化的方向发展。同时，未来的发展必将是抱团取暖，齐心协力，共同向前发展。

随后，中华文教服务中心的负责人游开宇也对现代中文学校这二十年发展所取得的成绩表示热烈祝贺。他提到了当年大家一起集资购买校舍的点点滴滴，引发了大家的回忆。他还表示，我们不仅要热爱中华文化，我们还要积极向外传播令我们骄傲的文化。当大家凝聚在一起，众人拾柴火焰高，没有什么不能够实现，定会创造更好的二十年。

接下来，由圣路易现代中文学校的同学们为大家带来了精彩的歌曲和舞蹈节目。

1、男、女生独唱。男声独唱 《绒花》，演唱者：叶诗扬；女生独唱 《橄榄树》，演唱者：岳路溪；指导老师：阎明

2、童声合唱 《唐诗二首》(静夜思，春晓)，演唱者：唱歌小班；指导老师：胡彤

3、舞蹈《傣源》，表演者：舞蹈大班; 指导老师：付微微

圣路易现代中文学校20周年校庆活动在这样温暖的歌舞声中缓缓落下帷幕，感谢圣路易现代中文学校为社区这二十载无私的奉献，感谢他让身处异乡的华人游子们不再是“异客”，感谢他为我们搭建了除祖国以外的另一个“家”。功崇惟志，业广惟勤，不忘初心，砥砺前行，让我们共同祝愿圣路易现代中文学校拥有一个更加辉煌的二十年！