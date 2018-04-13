晨曦依稀才见，圣马人群涌现，密河边鼓乐喧天。

跑过冬夏太寻常，赛道谱新篇。心潮如拨动的弦，

双脚似待发的箭。踏过起跑线，了却多少人心愿！

一雪慧

虽然今年冬天大地经常银装素裹，冰冷的天气致使河流都放慢了脚步，但是这并没能阻止住人们跑步的热情。经过一个冬天的积极备战，特别是在经历了Frostbite系列赛的考验后，勝跑群的伙伴们早已意气风发，迫不及待地准备在春暖花开的季节一展风采。勝跑者们是一群真正愿意体验并感受四季变化的人，他们不惧严寒酷暑，风雨无阻地用双脚丈量着圣村的每一寸土地，无论走到哪里，他们身着设计精美的红色队服，总会给圣村的人们留下一道道靓丽的风景。你看，他们大部队又在一年一度的Go！St .Louis马拉松比赛中闪亮登场了！

每年四月份的第一个周末，来自世界各地近二万五千名跑者，都会聚集在圣村市中心的密西西比河畔雄伟高大的拱门下，参加马拉松比赛。这是密苏里州最大的体育赛事，在三天中，要完成5K、7K、半马、全马、及全马接力等多项比赛。因受场地安全考虑，今年全马限3000人，半马限12000人参加。勝跑群的二十多名跑友参加了今年的半马和全马比赛。

去年的同一时间参赛者都要千方百计地防中暑，可是今年迟到的春天，迫使参赛的人们不得不在零下2度低温下进入赛道等待。选手们用各种奇装异服把自己包裹起来，却呈现了另一道靓丽的风景。七点钟一到，一声准备起跑的呐喊，大家纷纷扔掉多余的外套，身着各异运动装的人流立即冲出了起跑线。一路上，在热情陌生观众和热心跑友的呼喊助威声中，长长的跑步队伍，你追我赶，穿过大小桥梁、越过大街小巷，向终点的方向涌去⋯

在今年的马拉松比赛中，勝跑群的跑友们大获全胜，成绩比往年大幅提高。其中有4人成功地获得了波士顿马拉松的比赛资格，也就是我们所说的BQ，这些勇士们为黄建生、徐晋斌、岳平和冯雪慧。更有一大批跑友创造了自己的各项新纪录（PR）。这其中即挑战全马的杨威、钟飞、尹博、方灿华和徐振超，也有完赛半马的章军、林农、肖训军、李林、尹志、李春光、岳平儿女、闫伊婷、闫小军、李剑峰、徐清、陈静玲、韩丽荣和张宁宁。

参赛跑友们的成功完赛，与热心跑友们在刺骨的寒风中看管衣物、精心拍照、呐喊助威的无私奉献是分不开的，是他们的打气加油，为今天的盛典增添了光彩。本文的所有照片都出自于他们之手。感谢你们！亲爱的跑友：张丽红、杨晓峰、刘孜、王秀英、Louis、宋奎锦、王福东、李洁、徐志强、邓茉莲、俸宇星、马骏、吴勇、黄雨婷、梁旭东、文学荣和Sherrie等。

黄建生：跑群里以”牛牛”著称，几个月来一改高调张扬的作风，带着在前两次全马中未能圆满成功破三的遗憾，默默苦练。功夫不负有心人，这次圣马他穿着一双”破二”鞋，成功地攻破了小三的防线!

“这是我第三次参加圣马！2015年首次半马比赛，因腿部肌肉拉伤，只好走到终点！去年是我全马的处女跑，可惜没有经验，赛前赛中状况百出，走走停停以3小时54分钟结束了第一次马拉松体验。圣马多坡难跑，但这次我终于还是扬眉吐气了一把！以2小时56分31秒顺利冲线！在一千多名完赛的选手中排名第22，男子组第20，并在所有40岁以上选手中名列第一！过去一年，我共参加了四个马拉松比赛，成绩分别为354，313，300和256，很骄傲地成就了四级跳！但愿今年10月份的芝马能顺利五级跳，Sub250！”

岳平：今年带着一双儿女一起上阵，一举拿下了BQ的入场劵。

“这是我第一次参加圣马全马，去年的半马以8分／迈完成。经过半年的训练，用时3：22：51完成了全马，获年龄组第7名。跑马拉松是个艰苦的历程，尤其是后半程，肌肉的疲劳，心脏的超负荷。坚持下去的动力来自于一群在寒风中给我们加油的跑友。最令我难忘的是，在20迈时，一条腿有点抽筋，想找个借口慢下来，但看见了在不远的坡上，几个欢呼雀跃的跑友，咬着牙坚持了下来，最后还BQ了。感谢各位勝跑群的跑友！”

冯雪慧：不鸣则已 ，一鸣惊人的真实典范，首次参加马拉松比赛就轻而易举地获得了BQ，这让那些多年追逐BQ未了的跑者们情何以堪？

“今天是我第一次体验全马，用时3:47:03完成，获年龄组第5名。最令我难忘的是，看到finish line时，干跑也不到头的忍耐和跨过那条线时终于结束和解脱的快活。”

林农：跑群的灵魂人物，跑马老将，依靠多年积累的实力，在伤痛未愈的情况下，还一举创下半马的新PR。

“今年是我第四次跑圣马。第一次是15年的首半马，配速8:15。16，17年跑了全马，配速为9:00和8:35。今年本来报了全马，可惜六个星期前受伤停了训练计划，只是慢跑训练，把全马也改为半马了，打算这次打酱油跑完。一开始跟着1:50的兔子，三迈多时左脚还崴了一下。可后来没事，过了六迈多，觉得身体状态不错，于是开始加速，一路超人，而没有被别人超过，好爽！最后配速是8:02，成绩1:45:18，也算PR了自己的纪录，年龄组排名13。以后还是要这样快乐地跑下去才爽。年年超过自己的感觉还是很不错的。最令人难忘的是勝跑群里志愿服务者们冒着寒冷，一路上为勝跑者们加油助威拍照，给我们参赛者许多的动力跑下去。”

李春光：号称跑群一姐，从去年获得BQ以来，跑步训练并不很刻苦，这次只选择了去做半马慢速（2:05）领跑的官兔。

“去年一年跑过三个全马后，想尝试一下不同的感觉，申请了做一年一度圣路易斯马拉松比赛的官方兔子(pacer)，我被安排做2:05半马的官兔。早上六点钟我们就来到比赛的起点。此时，参赛的选手已陆续抵达。今早的温度只有零下2度，没跑前感到非常冷，浑身瑟瑟发抖。比赛七点钟准时开始，顺着人流跑了一迈后，身体的温度逐渐上升感觉好多了。一路上跑得既轻松又愉快，即使有很多大上坡，一直保持同样的速度。比赛过程中，逢水站、胶站，一个没落，吃吃喝喝，到了桥上望望风景，感到精神状态特别佳，不知不觉中就跑完了半马。”

尹志：在”三高”的推动下，两年前开始了跑步的历程，并深深地体会到了健康跑步的乐趣，以至于把它当做了生活中的爱好之一。鉴于此，一直致力于推动跑群的群跑活动，希望更多的跑友能走出来，一步步地经历和体验跑步的益处。

“第一次参加圣路易斯马拉松的半马比赛。比赛一开始就按照既定的配速，跟随着滚动的人流，一起向前跑动着，经过1小时49分钟7秒的你追我赶，顺利地到达了终点。这次比赛获年龄组排名十二，还跑出了比自己最好的半马成绩快了近6分钟的个人纪录。这一结果对于像我这种既没有体育天赋，也不爱体育运动的人来说，已经是心满意足了！为自己点赞！”

徐晋斌：人称徐教授，工作严谨，跑步也认真。他多年来想BQ的愿望终于在今年圆满实现了！

“波士顿马拉松明年见！两年前参加圣路易斯马拉松，在20迈处开始跑不动了，成绩3:29:28，与BQ失之交臂。去年10月份的芝马，早上吃面包坏肚子，忍着肚子痛跑到20迈开始掉链子，只能慢跑，成绩3:29:58，与BQ再次失之交臂。今天天气凉爽，风平浪静，一切顺利，以3小时15分38秒顺利完成了2018年圣路易斯马拉松比赛！并获45-49岁年龄组第四名。比波马资格成绩快了9分22秒，完美实现了自己的目标。”

杨威：跑群里出了名的小帅哥，以至于跑过之后，还引来了志愿者女孩，一直回头观望的眼神！

“第二次马拉松，相比去年PR31分钟。这次跑完是真的开心，因为中间剧情太复杂了。由于上个月训练的跑量增加太快，左脚跟腱开始发炎，赛前还不确定是否可以顺利完赛。比赛开始时，按接近8分的最保守速度出发，做好了退赛的心理准备。几迈过后，越跑越轻松，慢慢加快速度，扩大目标，等过了19迈，我知道走也能走下来了。20迈后开始煎熬，但我守住了跑再慢也不停下来的底线，一迈一迈地坚持，在最后一迈处，见到3小时15分的pacer，本想再冲一把，但一直见不到终点线，疼痛的双腿和麻木的躯体让我非常泄气。当准备放弃冲次时，听到身边pacer的不断鼓励，忍痛冲过了终点线！”

章军：一个跑神级的人物，作为领跑的官兔，还获得了年龄组第三的成绩。用我们东北话来说，你说气银吧！对于跑马难之说，咱就要表现出呲之以鼻。

“2018年是我第四次参加圣马，也是连续第二年作为半马领跑兔子。从2012年开始跑步，已经6年了，印象最深的是第一次比赛，恰巧也是圣马的半马比赛。当时的情形还历历在目，开赛前周围一张张兴奋的表情，比赛后拿到奖牌的激动，赛后一周一瘸一拐的，向别人很骄傲地解释原因，才发现原来生活中有这么美好的事情，从此喜欢上了跑步这项运动。”

李林：跑群的跑步元老，几十年如一日，一直坚持快乐健康长跑的理念，水到渠成，又一次顺利地完成了半马。

“这次半马比赛是加入勝跑队以来第一次正式比赛。1:48的成绩略好于预期，排在年龄组第19。上次跑半马和全马比赛已经是十八、九年前的事。自从两年前加入勝跑队在众跑友的鼓励下，开始慢慢恢复日常训练，成绩一点一点回升。和跑群的伙伴们周末一起长跑，是件非常愉快的事情。我的下个小目标是今年秋天半马跑入1:45。”

徐清：曾自嘲为”居委会大妈”，经过两年的刻苦训练，竟然把自己蜕变成了少女型的成熟女性，这何尝不是很多富贵之人学习的榜样呢？

“我从拿到衣服和号码时就开始兴奋，第一次拿到与衣服相配的彩色号码布，上面竟然还印了我的名字！ 前6迈紧跟兔子，小有一番血拼派的气慨。 赛中发现低估了圣马跑道一个接一个的大坡小坡。 后半程改为快乐跑，不再看速度。虽然跑步不是为了成绩，但无伤完赛并小小PR，还是很让人开心的事。 当然，最让人难以忘怀的，还是义工的无私奉献和跑友的纯真友情！”

钟飞：自从去年跑完圣马，被三位美少女搀扶回家后，据说在家里的地位直线上升，跑步的时间竟可以任意支配，每次出去跑15-20英里，似乎成了家常便饭。你瞧，他都美得飞了起来！

“这是我第二次参加圣马，用时3:43:41完成了全马，获年龄组第11名。最令我难忘的是勝群跑友们的吶喊，加油助威⋯”

李剑锋：还清晰记得他第一次参加群跑的样子，圆圆的脸颊、鼓鼓的肚子、粗粗的双腿，典型的中年发福症。跑步一年多，帅锅的真容已经显露无疑！

“第二次跑半马的比赛，官方成绩2小时8分钟。由于中途排队上厕所，这次比上次还慢了6分钟，离自己闯入2小时的目标又擦肩而过。感想是：自己对比赛沒有足够重视，训练不够，导致比赛后半程发不了力。革命尚未成功，仍需努力，继续减重并提速！”

陈静玲：一位既热心又体贴的大姐大典范，几乎每次群跑，都特意为跑友们准备各种可口的食品。她想通过跑步告诉她的孩子们，一件看似很难的事，只要坚持不懈努力地去做，就一定会越做越好。

“这是我人生中第二次参加圣马，今天用2:14:03的成绩完成了半马，获年龄组第32名。第一次是在2016年，用时2:49:12完成。最令我难忘的是，勝跑群的摄影师及啦啦队员们，他们为了拍到所有参赛跑友的精彩瞬间及更好地助威，在比赛的前几天就开始考虑“作案”地点及方式方法，比赛当天冒着严寒耐心等待，有些啦啦队员的脸或手都被冻得红红的。他们的加油声，像一股暖流涌入心头，让我重新获得力量坚持下去。”

韩丽荣：低调做人，高调做事，一直坚持为跑友服务，积极参与群跑活动，还经常热心地陪跑。

“这是我第二次参加Go！St Louis 半马比赛，用时2:10:21， 成绩比上次前进了12分钟！一冬天的欢乐跑也得到了回报。比自己成绩进步更开心的是，有在比赛路上得到的热心加油，在终点处翘首以盼的好朋友们。天气虽冷，心里确实幸福得不得了。对我来说，比赛就是一次更加热闹幸福满满的大群跑！”

方灿华：也是一个由吹气娃娃型而蜕变的真人版写照，参加跑马比赛，已经成了他带领全家出游的一项活动。家庭和跑步爱好相结合，绝对是聪明的选择。

“圣马很难跑，终于以4小时3分完赛，没有发挥出平时训练的成绩。虽然如此，今次比上年快了15分钟，也算是有进步，明年我会继续努力。十月芝马见！”

闫小军：话说原本期待闫王们一同出场，谁知大王决定亲临助阵，便有闫侠女英勇出征。老闫虽然智勇双全，终因年事渐长，体力有所不支，落后于小侠女。但这并未妨碍闫侠的好心情，且看一个飞吻过去，是向大王现殷勤，还是有其它非分之想，外人看来实在不得而知。若听下回分解，请待来年再会！

再次感谢辛勤付出的摄影师们，你们捕捉到的每一个精彩瞬间，都将为我们跑友带来美好的回忆！虽然本届马拉松赛已经落下帷幕，但是我们所有跑伴们都不会停止前行的脚步。我们将继续举起360多支友谊的双手，迈开健壮有力的双腿，朝着既长又远更美好的生活方向，快乐地跑下去⋯

尹志 (网名：經緯線）