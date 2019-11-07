【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年纽约马拉松于11月3号完美结束。自1970年第一届纽约马拉松以来，只有2012年因为飓风桑迪的原因被迫取消过一届。每年都在11月的第一个周日举行，本届已是第四十九届。

纽约马拉松是世界最著名的六大满贯马拉松之一，它的声誉仅次波士顿马拉松。今年有来自126个国家总计53508人参加比赛。纽马的赛道曾一度入选为“世界十大最美马拉松赛道”，赛道穿过5个城区，有五个又长又陡的坡，因此它也是城市马拉松中难度最大最具挑战性的马拉松之一。

11月2日，勝跑群队友一行五人（教练章军、一姐李春光、牛牛黄建生、三姐邓茉莲、和随从尹志）乘早班飞机飞往纽约，去参加这届马拉松比赛。

从机场出来，先去参加了MOCA组织的长跑接力颁奖聚会。这个活动是为了纪念华工在为美国铁路建设中，曾经做出的突出贡献而组织的。全美一共有34个跑群参加竞赛，在近半年的时间里，每个跑群在三个不同的时间段分别各跑一周，在纽马前一周结束。通过计算总成绩和平均成绩决出胜负。

我们勝跑群每轮都有60多位跑者参加，最后我们以平均里程分第一名遥遥领先，为勝跑友的团队精神点赞！黄建生代表勝跑群上台领奖并发言，简练地介绍了一下勝跑群，特别提到了勝跑群团结友爱互助和积极向上的精神，还赞扬了队长林农、教练章军、和政委尹志为组织参与此活动做出的贡献。

领奖后，我们急匆匆地赶到Expo领取比赛包裹。然后去预订好的旅店休息。

为了确保准时到达比赛现场，第二天我们凌晨5点钟左右就起床，排着长长的队终于坐上去起跑点的公交车。由于种种交通原因，竟然在路上花了1个多小时才到起跑地点。我们的开跑时间分别是早上9:40 和10:10，那时太阳己高挂在天空，阳光灿烂。不冷不热的气温，跑马拉松踫上如此好天气真的幸运。

纽约的赛道难，但是现场气氛却非常浓热！赛道两旁挤满了热心的观众，一路上全是震耳欲聋的呐喊助威声，非常震撼人心！

章教练简直就是神人，在五周内参加了柏林、芝加哥、和纽约马拉松比赛，分别跑出了2:55:11、2:54:47、和3:00:10极为优异的成绩！牛牛在伤病困扰的情况下，以坚强的毅力，用时3:25:15完赛！一姐春光一路强忍腹部疼痛，以3:54:16的成绩完美完赛！三姐茉莲也是在双腿肌肉抽筋的狀态下，咬紧牙关坚持到底，最终跑出了3:55:55的好成绩！

(邓茉莲)