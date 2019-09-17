十五的月亮十六圆 – “品美食·庆中秋” 圣路易美食活动

圣路易中华文化教育中心一年一度的“品美食·庆中秋”中秋美食节活动又举行了。上周六傍晚圣路易现代中文学校的大厅里人声鼎沸，各路美食高手云集于此。

此次活动同时由密苏里北京人协会，湖北同乡会，iWalk, iRun群，橄榄树组合，圣路易交谊舞社，浙江同乡会和京园一同协办。

一进大厅排着长龙的就是密苏里北京人协会经久不衰的煎饼果子摊，他们今年占据了两个大摊位，摊位大是他们有拿手绝活。只见煎饼果子摊前三位北京美妹熟练的摊面饼、打鸡蛋、撒菜抹酱、放面脆、打包，一会儿一个个香喷喷、热乎乎的煎饼果子送到了食客手中。

协会另外一个摊位现场做起了现擀炸酱面，一条条现场制作的面条挂在架子上等待顾客的光临， “皇太后”也同时移鸾驾到摊前使劲吆喝着她最喜欢的豌豆黄。

北京人协会边上湖北同乡会上阵的是一色美女，她们带来了高颜值、网红食品：冰皮月饼，海苔肉松小贝，养颜绿豆百合汤。让人流连忘返。

iWalk, iRun群是一群巾帼不让须眉的健走女将们，她们带来的食品可口健康。豆腐脑，越南春卷，驴打滚，棕子，包子等等，饱人口腹、倍受欢迎。准备的菜一下子就销售一空，没有赶上的就要等来年了。

橄榄树女声组合，献上的是劲爆的美女+美食组合：皮蛋瘦肉粥、韭菜盒子、彩色凉粉，萝卜干炒毛豆，五香鸡爪，开花米糕… 2元钱任选3样，就是那么精彩，就是那么任性。

圣路易交谊舞社则是打出了家庭顶瓜瓜系列，什么小胖墩锅贴，甜妹茶花蛋，蜜宝宝心头肉，靓妈妈养颜汤，长寿翁相思面．．．大伙拿到手上，尝到口里才明白他们的匠心用苦，每道菜式都倾注了他们的精心。

浙江同乡会推出了传统江浙美食，嘉兴肉粽，宁波年糕，温州炒粉以及绍兴卤蛋。光听到名字就让人垂涎三尺，吃到嘴里感到名符其实的香糯可口。

本地餐饮名店京园也当仁不让的贡献了精彩的菜品和点心。特色油条更是成为大爱，几百根一下子就全部卖完了。时不时看见大厅里的俊男美女，苍髯稚齿抓着油条边走边吃。

品完了美食，需要活动一番。孩子们和家长们的带球跑，拔河节目把活动的热闹场景推向了高潮。

美食节活动结束了，大家乘兴而来，满意而归。感谢组织者和志愿者的辛勤劳动，感谢参与者辛勤工作，期待来年再相逢。

（供稿: 施航 摄影: 周以华）