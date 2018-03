圣路易斯「华助中心」正式成立 洪磊总领事亲自揭牌

关爱、帮扶、融入为宗旨 圣路易斯新「华人之家」

【圣路易时报记者艾杨报道】2017年12月9日星期六下午三时,“圣路易斯华助中心”在圣路易现代中文学校二楼举办了隆重的揭牌仪式。

中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊、侨务组组长卢晓晖、领事王芸,“圣路易斯华助中心”主任朱一民、副主任黄颖文、圣路易郡郡长Steve Stenger代表,圣路易郡社区发展项目主任Ethel Byndom、Richmond Heights市市长Jim Thomson、 International Institute St. Louis 圣路易国际机构代表、新美国联盟项目Jacquelyn Ballard、圣路易双语国际协助服务中心负责人Jason Baker、美华协会会长Lucy Burns、领养中国孩子家庭Maggie Weik、基督之光华服中心刘瑞霞和圣路易斯当地侨领侨胞,以及各社团代表等近百多人出席了揭牌仪式。

“圣路易斯华助中心”主任朱一民首先致辞,他表示,在圣路易现代中文学校购买这座大楼时,得到了华人社区的大力支持。当时的承诺就要以此为基地,建立起服务华人社区,乃至整个圣路易斯地区的华人服务中心。

今天,在社区各位同胞的见证下,由圣路易中华教育文化中心,圣路易北京人协会和圣路易时报联合申请,经中国国务院侨务办公室正式立案批准通过成立“圣路易斯华助中心”,这个夙愿终于实现了。

朱一民主任表示,“圣路易斯华助中心”的成立于发展,离不开中国国务院侨务办公室和中国驻芝加哥总领馆的大力支持,离不开圣路易当地侨领侨胞的共同努力,也离不当地政府机构的良好协助。

“圣路易斯华助中心”是我们圣路易斯所有华人华侨的中心。我们将共同努力,一起建立一个和谐美好的多元化的社区。

洪磊总领事用地道流利的英文发表了热情洋溢的讲话,他说,圣路易的华人社区在帮扶互助方面的工作一直做得不错, 有不少各种形式的组织个人在往这方面努力。近年来, 华人华侨的社区的结构和需求都发生了很大的变化, 相应地也对社区服务产生了新的挑战。

今天他很高兴能够来参加“圣路易斯华人互助中心”的揭牌仪式,也对华助中心的各位理事顾问为华人社区做出的贡献表示感谢。

多年以来,圣路易的华人华侨们相互关心与帮助,早已在当地形成了一个良好的互助氛围。近年来,圣路易斯和周边地区的华人华侨人数不断增加,对华人社区服务活动中心的需求也越来越迫切。正是抱着满足华人社区这一需要为目的,“圣路易斯华助中心”正式成立了。它根植于本地的华人社区,服务于华人社区。

洪磊总领事希望希望华助中心能够发扬圣路易斯华人社区的独特优势, 和其他社区组织合作共进,为华人社区提供效率高,质量优, 功能全的社区服务,希望“圣路易斯华助中心”能成为圣路易斯所有华人华侨的“家”。最后,洪总领事代表芝加哥总领馆对“圣路易斯华助中心”正式揭牌表示热烈祝贺,并衷心预祝“圣路易斯华助中心”在今后的工作中取得重要成就,并祝愿各位侨胞工作生活愉快!

揭牌仪式开始,洪磊总领事、朱一民主任,圣路易郡社区发展项目主任Ethel Byndom 和Richmond Heights市市长Jim Thomson走到台前,共同拉开了红色的帷幕,由国务院侨办颁发的“华助中心-圣路易斯”的匾马上映入眼帘,出席仪式的所有嘉宾随即爆发出雷鸣般的掌声,并在这重要的时刻留下珍贵的合影。

随后,圣路易郡郡长Steve Stenger代表、圣路易郡社区发展项目主任Ethel Byndom,圣路易现代中文学校所在地Richmond Heights市市长Jim Thomson,圣路易双语国际协助服务中心负责人Jason Baker,原圣路易基督教华人服务中心董事主席罗彦豪长老分别上台致辞,为“圣路易斯华助中心”的成立献上热烈的祝贺。

圣路易郡社区发展项目主任Ethel Byndom指出,圣路易斯郡的华人数量相比其他族裔并不算多,大约3%,但是在经济,文化,教育等方面的影响力却非常可观。单是去年对圣路易斯郡经济上的贡献就超过十亿元。

Byndom主任非常高兴看到圣路易华助中心的成立,也很期待看到华人社区更加的团结,更好的为促进社区服务而努力!

Richmond Heights市市长Jim Thomson致辞表示,很高兴圣路易华助中心选择在Richmond Heights安家,圣路易华人的凝聚力强,从华文教育的成就上可见一斑,现在以华服中心为中心,开始在这个非常中心的位置为华人社区提供各种急需的服务,相信一定会更创辉煌。

圣路易双语国际协助服务中心负责人Jason Baker说,双语国际服务组织最初是几位圣路易的难民成立的,非常重视和认同为移民社区服务的重要性。服务中接触过不少华裔老人,在了解和满足他们的需求的工作中,经常会遇到语言上的障碍。另外也确实有很多的需求没能及时解决。华助中心的成立太及时了,我们非常期待和你们的合作!

原圣路易基督教华人服务中心董事主席罗彦豪博士感性致辞,他表示华助中心的工作非常重要,在这之前也有很多的‘前辈’为华人社区谋福利做出过很多努力。希望圣路易华助中心能发挥本地社区的优势,加强与各方的合作,为社区提供最好的、最优质的、最长久的服务。

华助中心主任朱一民及洪总领事同时颁发华助中心顾问证书予蔡国雄先生(由夫人谢秀云代表),罗彦豪先生,冯鸿玑教授,赵国盛(Jimmy Chu)先生, Maggie Weik女士,为华助中心服务再添助力。

揭牌仪式结束之后,洪磊总领事召集圣路易斯当地留学生代表,访问学者代表,社区社团代表以及相关组织机构等人员座谈,共同研究“圣路易斯华助中心”如何开展更好的服务,与会代表展开了深入探讨,座谈活动卓有成效。







相关阅读:

圣路易斯华助中心(Chinese Service Center in St. Louis, 简称 CSCSTL)是密苏里州注册的非盈利服务性组织,最近获中国国务院侨务办公室正式授牌。圣路易斯华助中心本着以“关爱、帮扶、融入”的华助理念为宗旨,凝聚圣路易斯各华人侨团、商会、中文学校、学联会、和华人同胞的力量,为建立多元化的和谐社区做出努力,使其成为真正意义的“华人之家”。

“关爱”功能: 提供专业知识讲座和免费健康咨询;提供医疗、社保等服务;同时参与社区活动,建立各族裔联谊

“帮扶”功能: 开展敬老、救急等活动,为侨胞提供必要的应急帮助;建立华助基金,争取政府和社区的资助;建立法律服务团队,提供必要的法律和政策方面的支持。

“融入”功能: 提供定居、生活、就业的咨询服务,举办各种有针对性的融入讲座和教育文化交流活动,帮助侨胞更好的融入社会;编印圣路易斯华人生活指南,为广大侨胞尽快了解本地风俗习惯,融入社区提供帮助。

Chinese Service Center in St. Louis (CSCSTL) is a non-governmental, non-profit community service organization, established to assist members of the Chinese community in accessing much-needed social services such as legal, health and social welfare assistance, educational programs, as well as events and initiatives that address emergent needs in the community. Core to its mission is to create a mechanism of collaboration with partner organizations in and outside of the region. With the ethnic Chinese community in St Louis being heterogeneous in cultural and linguistic backgrounds, the needs for services are diverse, which requires meaningful collaboration among area partner institutions, and organizations outside of the community. CSCSTL will also establish a Foundation Fund, with the sole purpose of providing monetary assistance to those in the Chinese community with urgent needs.

圣路易斯华助中心 组织干部:

Yimin Zhu 朱一民 Director

Yingwen Huang 黄颖文 Associate Director

Youfeng Xu 许尤峰 Secretory

Tony Gao 高桐 Legal Consul

Min Liu 刘敏 Communication Director

Francis Yue 岳方济 Media and Public Relationship Director

Fan Zhu 朱凡 Finance Director

Ruth Miller 黄若若 Community Service Director

Wen Zhang 张雯 Community Outreach Director

Tao An 安涛 Technology Director

Chin Chang 张晨颖 Business and Public Service Director

圣路易斯华助中心 顾问:

George Tsai 蔡国雄

Harold Law 罗彦豪

Hung-Gay Fung 冯鸿玑

Jimmy Chu 赵国盛

Maggie Weik

圣路易斯华助中心 联系方式:

邮件: info@cscstl.org

电话: 314-666-0365