华助公益系列讲座：颈椎病的穴位自疗和运动处方

颈椎病又称颈椎综合征，是颈椎骨关节炎、增生性颈椎炎、颈神经根综合征、颈椎间盘脱出症的总称，是一种以退行性病理改变为基础的疾患。主要由于颈椎长期劳损、骨质增生，或椎间盘脱出、韧带增厚，致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压，出现一系列功能障碍的临床综合征。颈椎病对于人们来说并不陌生, 是许多中老年人、睡眠体位不佳者、长期坐姿不当者, 包括一些白领低头族都很容易得的一种常见病。

圣路易斯华助中心本着关爱帮扶的宗旨为本地华人社区提供力所能及的社会公益服务。在今年四月底春暖花开的时节， 我们特地请来了一位研究骨科运动方面的著名针灸专家关玲教授来到华助中心，义务为广大社区民众介绍颈椎病的穴位自疗和运动处方。

嘉宾介绍

关玲，博士，中国人民解放军总医院（301医院）针灸科主任，主任医师、教授。博士生导师，圣路易斯华盛顿大学医学院骨科访问学者，擅长微针治痛以及艾灸治疗肿瘤。近年来重点研究肌筋膜链和软组织疼痛的治疗，提倡在结构基础上重新认识针灸作用，综合运用运动、康复、手法、针刺等治疗疼痛。

关医师以最传统的方式学习和使用针灸十余年，又以现代医学的视角重新认识针灸，倡导的“结构针灸”容易被现代医学理解和掌握，已经成为国际和国内热点。引进翻译多本国外肌筋膜研究专著，引发了中国医学界的肌筋膜研究和应用热潮。

学术任职

中国中医药研究促进会非药物疗法分会 会长

解放军中医药学会针灸专业委员会 主任委员

主持国家、军队课题10余项，获得科技奖励6项。发表SCI论文多篇。

出版专著

主编：《针灸基本功》《谢锡亮划经点穴》（DVD）《结构针灸刺法经验》

主译：《解剖列车》（第三版）《筋膜手法治疗内在功能失调》《筋膜手法治疗肌骨疼痛》《运动筋膜学》

演讲主题

颈椎病的穴位自疗和运动处方：

1. 颈椎病自疗的穴位要点

2. 自疗的操作要领

3. 中医运动的优势

4. 失眠抑郁的运动处方

演讲内容

久坐是如何引起颈椎病的？头痛头晕颈痛手麻……它们的结构力学原理是什么？如何用运动来防治？如何用穴位按压自我治疗落枕？中医运动和西方运动相比优势是什么？失眠抑郁的原因是什么？为什么运动可以改善？如何运动？

讲座时间地点

4月29日周日，3:30-5:00pm

圣路易斯华助中心 （圣路易现代中文学校大楼副楼）

6710 Clayton Road， Richmond Heights, MO 63117