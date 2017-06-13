华埠Olive大道以北将建二座大型地上污水处理池 影响环境生态至巨

6月20日京园宴会厅公听会

【圣路易时报讯】圣路易大都会污水处理区5月22日向大学城市议会提交方案，计划在Olive大道以北82街，Hafner Place和River des Peres以西以南兴建二座大型地上污水处理池，事关大学城Olive大道以北居民权益和环境生态，大都会下水道区订六月二十日(周二)下午六时，在Olive 大道京园餐厅宴会厅举行公听会，听取居民反应意见。

这两座大型地上废水处理池直径180呎，35呎高，分别储存四百六十万加仑废水，总共九百二十万加仑废水，之外还将建有下水道连接口，抽水站，控制站和臭气处理装置，其中一座建在Olive大道以北，82街和Hafner Place间，现场目前有31户住家(16栋自宅，14单位租户，1空屋)，另一座建在Hafner路延River des Peres河以南，现场目前有20户住家(12户自宅，8单位租户)，大部份住宅都是在100年淹水区。

大都会下水道区将协助搬迁并补偿土地上现有居民。

大学城第三选区市议员Rod Jennings代表选民反对这项兴建废水池案。他说，选上这两个地区是因为这里都是黑人住户和低收入区，而且废水池会使得房价更下跌。

大学城市长Shelley Welsch也反对这项提案，她认为大都会下水道区应该着重在改善老旧的废水系统和下水道系统，而不是在住宅居再建一些过气和不合环保的设备。

据了解，大都会下水道区，在圣路易地区二十个行政区内设有这种连接下水道系统和废水池之不合环保，也不合现代废水处理方式之系统。