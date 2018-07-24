【圣路易时报讯】由圣路易商业期刊（St.Louis Business Journal）举办，今（2018）年是第五年颁发之圣路易地区企业法律顾问奖，7月20日（周五）早上8点15分在圣路易Clayton市丽晶大旅馆（Ritz-Carlton）以早餐会议方式举行。

今年共有七位服务企业界律师得奖，圣路易亚美商会（Asian American Chamber of Commerce, AACC）创始人华裔律师李思源（ Alex Lee）获奖，表彰他在法律专业范围杰出的成绩与成就。

20日当天早上近一百八十位圣路易地区法商各界人士参加颁奖典礼。

企业法律顾问奖是颁予并表彰在公司企业界服务的律师在风险管理，公司制度和并购交易等中所发生关键作用之独立作业个人或总法律顾问团队负责人，七位当选律师分别代表房地产业，非盈利机构，公益团体，建设，服务，公共设施和总法律顾问。

任职于TKC Holdings公司之李思源律师是在服务类得奖。今年的总法律顾问奖得主为孟山都公司之David Snively。

2018年圣路易商业期刊企业法律顾问奖获奖名单为：

Amanda Auer

Lawrence Group

REAL ESTATE

Thomas Buckley

Archdiocese of St. Louis

NONPROFIT

Paula Finlay

AT&T

PRO BONO CHAMPION

Barry Klinckhardt

Fabick CAT

CONSTRUCTION

Alexander Lee

TKC Holdings

SERVICES

Susan Myers

Metropolitan St. Louis Sewer District

PUBLIC UTILITIES

David Snively

Monsanto

GENERAL COUNSEL OF THE YEAR