【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

今(2019)年是中美建交40周年，也是中美第一对缔结友好城市-南京市与圣路易斯市缔结姐妹友好城市40周年，南京市副市长杨学鹏4月25日率大型访问团飞抵圣路市交流访问三天，同时参加一年一度、4月27日在密苏里植物园举行之美中西区最大型中华文化盛会-中华日(Chinese Culturese Days)开幕式，亲向全密苏里州表达南京市友好情谊。

圣路易斯市市长Lyda Krewson特别颁订4月27日为圣路易斯市「南京日」，密苏里州州长Mike Parson特别颁订4月27日为密苏里州「中华日」，为两市40年情谊源远流长，两地交流合作树立崭新里程碑。

• 南京市捐赠密苏里植物园「明式太师椅」

南京市代表团首站访问行程4月26日(周日)下午四时，在密苏里植物园举行「明式太师椅」捐赠揭幕仪式，南京市捐赠二张明式太师椅予植物园并装设在园内之中国花园「友宁园」内。

「友宁园」是1994年由南京市在密苏里植物园内建设之一座具有中国江南古典风味的园林，是圣路易斯居民最喜爱的景点之一，如今加上两张南京的明式太师椅在内，更添古意今情。

捐赠揭幕仪式由南京-圣路易斯友好城市委员会会长Neal Perryman和南京市副市长杨学鹏共同主持，中国驻芝加哥总领馆副总领事刘军，圣路易市前市长、也是1979年当年与南京市缔结友好城市时的市长James Conway，及友好城市委员会委员们在场观礼。

圣路易斯大学高中舞狮队三只雄狮道场助阵，锣鼓声中，为庆祝两市友好40周年庆祝活动拉开序幕。

• 南京-圣路易斯缔结友好城市40周年图片展

4月26日下午六时，由南京市人民政府主办，南京市档案馆、南京人民政府外事办公室、南京-圣路易斯友好城市委员会承办之南京-圣路易斯缔结友好城市40周年图片展，在圣路易斯市国际摄影协会名人堂举行开展仪式，27日正式对展览至7月6日。

开展仪式由南京杨学鹏副市长、圣路易斯市Lyda Krewson市长、国际摄影协会会长Patty Wente等共同主持。

此次40周年图片展主题是要向美国人民介绍南京悠久历史和灿烂文化，展示南京经济活动、科技创新成就，并回顾两市人民友好交流和友谊，其中展示了多副珍贵的40年来历史镜头和人物，再再显示两市相互的耕耘和努力。

图片展还透过实物展示、观众互动等环节，介绍南京特色的非遗，如云锦、秦淮花灯、金陵刻经等，突出浓浓的南京元素，加深让圣路易斯市人民对南京的了解，讲出「南京好故事」。

在展出的图片中有一幅1993年当时圣路易斯大水灾时，南京市捐赠了关怀水灾的二千件T-Shirts予圣路易斯市，由当时的市长Freeman Bosley Jr.和圣路易斯郡郡长Buzz Westfall代表接受。

相片中可以看到当时担任南京-圣路易斯市友好城市委员会副会长的戴庆龄博士在场。

还有一张弥足珍贵的是1999年，两市庆祝缔结友好城市20周年时，圣路易时报之头版新闻报导，当时的圣路易斯市长Clarence Harmon率团访问南京市，签署友好交流备忘录。

相片中同时看到当时担任南京-圣路易斯友好城市委员会会长的密苏里大学教授Joe Glassman博士。

• 密苏里植物园中华日隆重开幕

一年一度密苏里州、也是美中西区最大型华人中华文化庆祝文化活动之中华日(Chinese Culture Days)4月27日、28日一连两天在密苏里植物园举行。这是动员圣路易斯华人社区所有社团、学校、组织等共同推出之文化盛会。

南京副市长杨学鹏 (左6)，金陵图书馆馆长焦翔，中国驻芝加哥总领馆刘军副总领事(左5)，圣路易斯市市长Lyda Krewson(右7)，密州州政府劳工厅厅长许心怡(Anna Hui)(右6)，植物园副园长、首席运营官Bob Woodruff(右2)，密州州政府自然资源厅厅长Carol Comer(右5)，联邦参议员Josh Hawley圣路易斯地区主任Sam Saffa(右1)，中华日主席朱一民博士(右4)，南京-圣路易斯友好城市副会长戴庆龄博士，董事陈烨等贵宾主持和参与开幕式，为两天中华日揭开序幕。

在开幕式中，密苏里州自然资源厅厅长Carol Comer宣读密苏里州州长Mike Parson文告，颁订4月27日为密苏里州「中华日」，彰显中华文化在密苏里州之多元化和重要性。锣鼓喧天声中，圣路易斯现代中文学校和华人社区的70呎巨龙，引领贵宾们进入开幕式会场。

• 欢迎杨学鹏副市长及代表团午宴

由南京-圣路易斯友好城市委员会、圣路易斯世界贸易中心主办邀请之欢迎南京市副市长杨学鹏暨代表团午宴，4月27日下午一时至二时半，在圣路易斯密苏里体育协会Missouri Athletic Club举行，席开10桌，圣路易斯市前市长James Conway夫妇，圣路易斯市市政府秘书长Stephen Conway，圣路易斯Mosaic Project执行主任Betsy Cohen，密苏里历史博物馆馆长Frances Levine博士，密苏里大学Joe Glassman博士，国际摄影协会会长Patty Wente，友好城市委员会会长Neal Perrman，Collin & Hermann专业建筑公司总裁Tim Hermann等贵宾与会，欢迎杨学鹏市长一行的到访。

圣路易斯市市政府秘书长Stephen Conway在欢迎午宴中宣读圣路易斯市文告，颁订4月27日为圣路易斯市之「南京日」，表达对杨学鹏副市长和代表团到访之感谢和彰显两市深厚情谊，南京鼓楼医院和圣路易斯华盛顿大学医学院签署合作备忘录。杨学鹏市长在欢迎午宴中感性致词表达南京市对圣路易斯市友好深意，同时祝两市在40年坚实的友谊基础上继续前进，迈向下一个40年。

• 圣路易斯将捐赠七呎全人型棒球雕像予南京市

此次欢迎南京市代表团来访并推动南京-圣路易斯市两市情谊，出力最大的圣路易斯Collin & Hermann专业建筑公司总裁Tim Hermann在欢迎午宴前向圣路易时报表示，南京-圣路易斯友好城市委员会和他商定由圣路易斯知名雕塑家Harry Weber雕塑一座七呎高、900磅重之全人型之圣路易斯职棒红雀队(St. Louis Cardinals)投手Adam Wainwright雕像捐赠予南京市，目前正在圣路易斯创作中，完成后雕像将装置在南京市奥林匹克公园内。

在欢迎午宴中，南京-圣路易斯友好城市委员会会长Neil Perryman指出，棒球在圣路易斯是最受欢迎，也是最能代表圣市的运动，一座圣路易斯投手雕像在南京，能够让南京市民了解到美国友城-圣路易斯的人文文化和体育精神，十分具有意义。

与这座投手雕像匹配的将是一座棒球打击手雕像，这座雕像则将设立在圣路易斯市棒球体育馆前，最特别的是这座在圣路易斯的雕像球衣上将印有「南京」和「40」字样，代表两市40周年友好情谊及一投一打之默契和互动，Tim Hermann说，他十分期待这样可以分在南京和圣路易斯永久展示的两座雕像能够让两市的交流永久持续和纪念。

• 金陵图书馆-圣路易斯郡图书馆互签交流平台

在圣路易斯郡图书馆委员会委员戴庆龄博士推动下，南京金陵图书馆4月27日下午三时，与圣路易斯郡图书馆签署交流平台协议，这是两市友好40周年来第一次图书馆之间文化和藏书交流，也是杨学鹏副市长和代表团此行一连串密集参访活动中极具图书文化交流和教育意义的行程。

中国国家一级图书馆-南京金陵图书馆与圣路易斯郡图书馆签署仪式由金陵图书馆馆长焦翔与圣路易斯郡图书馆总馆长Kristen Sorth共同主持签字，在仪式前Sorth馆长并陪同代表团实地参观了2019年二月甫改建完成、占地二万平方呎之Thornhill图书分馆，该分馆服务圣路易斯郡地区Creve Coeur, Maryland Heights和Olivette等三市，同时也是圣路易郡亚洲图书馆所在馆。