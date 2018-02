卧虎藏龙 圣路易大学教授李博玲 台湾第一人

1988代表台湾参加冬奥花样溜冰选手



From Olympic Skater to SLU Scholar: Professor Pauline Lee Recalls Her Days on Ice

Once a figure skater, Pauline Lee, Ph.D., now teaches Chinese religious philosophy

【圣路易时报讯】目前任教于圣路易大学神学系,中国宗教和文化副教授,史坦佛大学博士李博玲(Pauling Lee)是1988年台湾首次参加冬季奥运会花样溜冰赛唯一台湾参赛的女选手。

时年18岁,还是史坦佛大学的新生,李博玲教授以旅美华裔身份入选台湾参加第十五届在加拿大举行之卡格利冬季奥运女子花样溜冰代表队,是唯一的一位女选手,奥运出赛记录一次,当时全国瞩目,寄予希望。

李博玲教授虽未得牌,但能代表台湾参加奥运出赛一次已然写下记录。时值韩国平昌举行2018年第二十三届冬季奥林匹克运动会(2月9日至2月25日),李博玲教授这段花样溜冰梦再度受到了大家的关注。

在明尼苏达州长大的李博玲教授5岁开始溜冰,8岁开始比赛,她说「我享受溜冰这项体育也是艺术的运动」。 13岁时,台湾奥运联合会主席访问明尼苏达州,看到了她的溜冰表演,随即邀请她代表台湾溜冰,李博玲同时拥有美国和台湾的双重国籍。

于是李博玲教授每年参加三到四次的大型溜冰比赛,同时又不影响学习,她当时的学校成绩必须得到在A-以上。

五年后,1988年李博玲教授正式披上台湾战袍,代表台湾奔赴在加拿大卡格利第十五届冬季奥林匹克运动会。当时花样溜冰项目共有二名选手参赛,分别是男子组刘中达和女子组李博玲,高山滑雪10名选手参赛,有舵雪橇八名选手参赛。当年由于中国的施压,奥林匹克委员会要求台湾代表团以中华奥运会旗帜取代中华民国国旗,此后成了奥会惯例。

1988年奥运会后,李博玲教授高挂溜冰鞋,她说,对于溜冰,她有着复杂的感情,她完全退出了溜冰一阵子,因为「我不想在18岁就达到顶峰」。

在史坦佛大学英国文学系求学期间,她读了庄子公元前300年的故事事迹,引领她进入中国哲学世界,进而研究中国文学和更多的相关科目,就像开启了好几扇门。

1991年取得史坦佛大学学士学位后,她再进入哈佛大学,1995年取得比较宗教硕士学位,2002年取得史坦佛大学宗教研究和哲学博士学位。 2013年加入圣路易大学任教,同时也进入一个宗教研究的大本营,尤其是在耶稣会机构里对宗教和神学研究的特别价值。

去年五月,李博玲教授获得圣路易大学副校长办公室研究学术奖,她的著作A Book to Burn and a Book to Keep (Hidden): Selected Writings 2016年6月由哥伦比亚大学出版,是儒家思想著作第一部英译本。