又是一年中华日 – 圣路易中文学校精品文化项目掠影

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

四月末的植物园一片春花烂漫，在明媚的春光中，一年一度的中华日隆重拉开了帷幕。今年圣路易中文学校推出了四个极有特色的精品文化项目参与中华日的表演。让我们一起来回顾一下吧！

圣路易中文学校舞狮队

舞狮队可以说是圣路易中文学校的经典项目之一了。每年的中华日的开场秀，观众都对我们舞狮队的表演赞誉有加。

今年，舞狮队带着新编排的节目，在中华日上更是大放异彩。舞狮队的成员全都是圣路易中文学校的在校学生，为了排演这次的节目，他们每周日都聚集在中文学校，利用课外时间排练。为了模仿雄狮腾挪跳跃的高难度动作，他们一遍遍的反复练习，务求做到完美无缺。刻苦的训练换来了精彩的表演。在四月的阳光下，我们的舞狮健儿给圣路易斯的观众奉上了一场精彩绝伦的表演。

两头披红挂彩，神采奕奕的狮子，在雄壮的鼓点伴奏下，或跳跃，或虎伏，时而还扎巴着大眼睛扮可爱，逗得围观人群欢笑连连，直到表演结束，还久久不愿离去。

圣路易中文学校儿童展台

这个展台旨在向儿童普及中华传统文化，所以主要的志愿者和参与者都是青少年儿童。

今年，来自不同华人社区的小志愿者们带着他们对中华传统文化的热爱和独特的才能，为参观者们提供了丰富多彩的儿童活动。两只可爱的大熊猫站在展馆前，与往来观众热情合影，做出各种憨态可掬的动作。一排五颜六色的中国传统服饰挂在馆前供大家选择试穿。

桌子上漂亮的彩色踺子吸引了众多观众跃跃欲试。如果踺子踢累了，还可以参加室内活动。画脸每年都是最受欢迎的节目之一，小艺术家细细地在小朋友们脸上用彩笔描绘出各种图案，等候的家长也可以步到旁边的中国毛笔字展台，挥毫泼墨，写几个工整端方的中国字。

中国吹画展台也是人声鼎沸，只见小朋友们一个个鼓着腮帮子，对着面前的纸盘使劲吹，看似毫无章法，最终出来的效果却让大家赞叹不已，一株龙蟠虬结的苍劲红梅跃然纸上。志愿者们从早忙到晚，务求为圣路易斯的小朋友们提供更多更有趣的活动，让中华文化从小深入人心。

圣路易中文学校舞蹈队

在优美的音乐中，一群荷花仙子身着飘逸长裙，在植物园的舞台上翩翩起舞。优美的舞姿还有空灵的中国古典音乐，瞬间将观众带到了荷花池边，仿佛看到了雨中荷花缓缓绽放。这是圣路易中文学校舞蹈队在表演中国古典舞蹈《雨中花》。舞蹈队每年都会参加中华日的表演，已经是中华日的经典节目之一。

圣路易中文学校舞蹈队至今已经有了将近四十年的历史，今年的舞蹈队从舞蹈大班和舞蹈中班的学员中选出，在何江英老师和黄愚平老师的带队下，编排了这只极具中国古典特色的舞蹈。

节目在Selvidge Middle School Culture Festival上首次演出便获得了大家的一致好评。这次的中华日，圣路易中文学校也选送了这支舞蹈参加表演。队员们的精彩演出获得了现场观众的热烈掌声，也让大家对中国的传统古典舞蹈有了初步的了解。一连两天四场表演，虽然很累，小演员们也很开心能为中华文化的传播尽一份力。

圣路易中文学校太极拳

说起中华文化，又怎么能少得了太极拳呢？今年中华日的主办单位特别重视太极在中华文化中所扮演的重要角色和意义，不但让观众欣赏到了室内的「太极精萃」表演，也有室外的「太极日」的庆祝，以及「为什麽太极拳对人体有这麽多益处」的演讲。

负责这次中华日太极拳项目的策划人是陈式第十二代传承人王錤.她也是圣路易中文学校太极班的指导老师。由王錤老师精心安排的，中文学校太极班学员积极参与的室内太极表演，让现场观众大开眼界。因为四月廿七日也是世界太极拳及气功日，所以中华日的主办方还举办了三场室外的「太极日」庆祝. 只见植物园的喷水池旁，身着太极服装的表演者们身姿轻灵，拳法动静结合，步法潇洒写意。引得一众围观群众跃跃欲试，忍不住也下场舞动起来。

圣路易中文学校的太极队伍还将表演场地从室内延伸到了室外，在清幽静谧的南京园内，为观众上演了经典的太极剑表演。小桥流水，绿树环绕，身着白色太极服饰的表演者，组成了一幅美景，让观众忍不住驻足观赏，沉浸在浓厚的中华文化氛围中。

两天的中华日虽然结束了，但是中华文化的传播和推广并未结束，任重而道远兮。圣路易中文学校作为资深的中文文化传播者，也将继续为传播中华文化努力. 在此，也要感谢所有圣路易中文学校的志愿者们，没有你们的默默付出，中华日的节目也不会如此精彩！我们明年再会！（胡蓉供稿）