又见星光灿烂 – 记第八届小星星之梦中文歌曲演唱会

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】



在这秋高气爽、花繁叶茂、瓜熟蒂落的美好时节，勤劳学习了一个暑期的小星星们再次迎来了自己欢庆丰收的美好时刻。

他们曾经经过了阎明老师七个暑期孜孜不倦的教学，又接受了第八期接棒的沈娜老师的专业指导和量身打造，中文歌曲演唱班的26个新老学员，从稚嫩的学龄前儿童到即将步入大学校园的有为青年，又迎来了他们展示风采、挥洒光芒的汇报演出时刻！

2019年8月24日的下午，Missouri Baptist University 的演出大厅被参与家庭热心爸妈们装点的五彩缤纷，楼道里为演员准备的吃喝已规整到位，音响设备也在紧张有序的调制，鱼贯而入的是呼朋唤友而来的参与家庭，还有纯粹前来给社区的孩子鼓掌叫好的叔叔阿姨，还有很多社区音乐爱好者……

大家在此欢一堂，共同来见证这场由小星星们自己主宰的音乐盛会！

演唱会在下午3:00正式拉开帷幕！ 开场的是由所有小歌手和家长代表一起演唱的传统大合唱“让我们荡起双桨”，在优美的旋律里两代人同台高歌，歌唱美好的生活；随后是小星星们合唱的“同一首歌”，真是甜蜜的梦呀，谁都不会错过，终于迎来今天这美好的时刻了。

紧接着小星星歌唱团操心劳神、不遗余力的两大家长王凤仙和龚艳代表20多个参与家庭致谢嘉宾和观众的到来，非常感动的是圣路易现代中文学校和圣路易中文学校的领导也分别致辞，盛赞小星星们坚持唱歌，老师和家长们在中国文化的传承和发扬上所做的贡献。此情此景让我们看到了咱们中国人的凝聚力和中国文化带来的正能量！

首先登场的是一首2019年的让你听了还想听的新歌“萤火虫飞”，当身着嫩绿、背着小翅膀的三个小姑娘房辰欣、唐筱筱、张珺依依次翩翩出场时，歌未唱，人已赢。果然是新歌，旋律清新优美，小歌手人小气场大，清澈、真挚的童音打动人心；绿色的萤火虫飞走后，飘来四个可爱的小红裙，经典好歌“歌声与微笑”由肖可儿、居兰、金一灵、李卓羲演唱，她们四个可爱伶俐，载歌载舞，舒展大方；“使至塞上”，由许馨月、邵薇宁、王奕阳表演，三个白衣少女，时而随低缓的音乐轻声吟唱，时而拨动她们怀里的琴弦，非常有韵味的旋律和歌声带观众进入了西域的大漠风光；

“自古英雄出少年”，由祖源、王欣阳、唐若杰三位热血小少年演唱，他们唐装上身，有龙加持，歌声嘹亮有力，台风气定神稳，真是小英雄气概不凡；付微微老师选送的的舞蹈，总是为小星星舞台助兴、增色，“小卜少”由美丽大方的小姑娘Mia表演，她一袭美丽的孔雀装，婀娜的身姿在空灵的音乐里时而轻柔、时而奔放，特别是几十个旋转令观众眩晕不已和赞叹不已；“说唱脸谱”是一首有挑战的歌曲，但张茉莉一亮相一开腔就已展示实力，她不仅字正腔圆，而且音色响亮透彻，又有热爱京剧的姥姥指点，她的京剧唱腔大大超越了她的年纪所能达到的水准，观众的掌声此起彼伏呀；“听妈妈讲那过去的故事”,唐一新、唐瑞秋、张珺可三位小姑娘席地而坐，轻声而唱，那个久远而又熟悉的旋律，勾起了所有爸妈和老一辈的回忆，淡淡的忧伤，慢慢的回忆。

“又见炊烟” 的歌手李昊玥舞台上落落大方，她的音色褪去那份稚气，遗传了妈妈- 一个音乐爱好者的好声音，又加上阎老师和沈老师两位老师的指点，唱声里带给了我们诗情画意的画面；一贯走甜美路线的杨淼淼给大家带来了一首满满少女情怀的好歌“滴答”，她深情款款的歌喉，落落大方的台风展示了小星星在舞台上成长、成熟的美好历程；“但愿人长久”这首优美的古诗词，由封泽宇和张真瑜演唱，他两一个稳健一个甜美，略有难度的分声部合唱衔接顺畅、自然，歌声里充满情感，算是没辜负这首千古名句；“月之故乡”由高大帅气的钱学澄演唱，他性情沉稳、声音厚重，完全驾驭了这首有深情厚意的思乡之歌，唱的空气里都开始漂荡起淡淡的忧伤；

走出咱们社区小舞台，迈向北京“水立方”国际舞台，并载誉归来的岳陆溪，再次挑战自我，带来一首感人至深的“九儿”，她瘦弱的外表，坚定的眼神，高亢的嗓音，深沉的表达，让我们看到了她在舞台上的华丽蜕变，不出家门，邻家女儿就能为我们献上一曲曲有专业水准的好歌；受妹妹对歌唱热爱的鼓舞，哥哥岳陆浩虽然起步晚，但愿意学和使劲追，他带来的“山楂树”，唱的深情款款。值得一提的是他走下小舞台，即将步入理想的大学学府，这是多么好的一份暑期作业，留下记忆，写满成绩；

“大鱼” 是一首电影主题曲，歌词有意境，旋律很流行，戴云舒也是身形纤细，但歌喉惊人，很难得的是把握住了这首有些深沉但很有意境的歌曲的灵魂，唱的令人回味；“小河淌水”这首经典的云南民歌，由施雨桐演唱，这是一个朴实不爱讲话的小姑娘，但一唱起歌来，就活脱脱变成了一位爆发力破表的女高音，当然不用说我们听到了一首荡气回肠的好歌曲 ；舞蹈-“京扇” ，由岳陆溪、杨淼淼、付苗苗表演,时而柔美，时而动感，背景音乐很现代，穿衣亮相很传统，大扇子有节奏的扇动声成了不可缺失的重要元素，提神、吸晴；最后的压轴大作来了，由沈娜老师和她的女儿刘心笛带来一首深情的母子对唱”天之大”，瘦瘦小小的女儿气场很大，不管是吟诵还是歌唱，都是淡定、自如，声音不大但非常传情达意，妈妈就不用说了，那站姿那舞步那神情那歌喉无不展示了她的专业所在和厚积薄发。

特别值得称赞的是串场的六位主持人：戴云舒,封泽宇, 许馨月, 张真瑜, 王欣阳, 唐若杰，他们的父母在短时间里迅速的分配串词，没有一个人有任何专业常识的基础上，经过三四次的合练，然后各自回家演习，他们不负众望在舞台上以自己稳健的台风、流利的中文报幕，把小伙伴们的表演热情的介绍给了观众，他们在舞台上交出了唱歌和主持两份满意的答卷。

大家知道，过去的七年阎明来回开车两个小时，给孩子们加班加点的授课、补课。今年春寒料峭的时候就牵肠挂肚为小星星们找老师，老天不负有心人，挖到了沈娜老师科班出身、有极高专业造诣的音乐人才，虽然先生经常出差，孩子还小，但她忽略小我，接下这个重担，并且快速的进入角色，充分利用自己的专业知识和人脉，甚至联系自己的音乐老师去找歌寻曲，学习过程中，也沿袭了阎老师的教学思路，不仅仅是教授声乐，而且指导表演，怎么出场、走位，下场都一丝不苟的严格要求，可以说交出了一份完美的第八期暑期作业，赢得了大家的尊敬和爱护。

“众人拾柴火焰高“，我们唱歌班的两位不辞辛劳、鞠躬尽瘁的大家长王凤仙和龚艳总是把最诚挚的感谢送给每位协助的家长，其实最辛苦最值得感谢的是她两；谢芳、彭清、叶威，孩子不在本期学歌，但依旧不辞辛苦的为别人家的孩子们调整负责的上课安排表、制作高水平的录像，置办租借演出服装，令人心生敬意；还有祖溟，不是老师，但关键时刻以自己丰富的音乐知识，专业的歌喉，无私的奉献为沈老师代课。正如前来观看演出的开班之师-阎老师所说所问“时间都去哪了”，8年了，有大孩子结业了，有小孩子加入了，有孩子自此喜欢上了唱歌，有孩子唱着唱着唱出水平，走向了北京“水立方”国际音乐大舞台，和全世界的孩子去竞技、交流、学习、提高，感动孩子们追逐梦想，而且梦想成真；

唐志文和叶威专业、高端、主题鲜明的大背景制作，为孩子们的演唱锦上添花；肖庆利辛辛苦苦做录像的帮手，叶威叔叔连夜赶制出的制作精良的视频更是令人感激不尽！万丈高楼平地起，每次演出活动，大家都齐心协力，相互信任、尊重、协助。 主持，舞台背景，嘉宾演员安排，录像，照相，化妆，话筒 ，音响，灯光，后勤，财务，安全保卫，大家一起让”小星星”成为了一支自我锻炼成长，活跃社区的中华文化传播队伍…… ”

我们的孩子不仅会学习、考高分，而且有才艺、懂生活。真的，这些孩子们不会有人专业唱歌，但是通过学习，他们掌握了表演的常识、学会了在舞台上展现自己的歌喉和风采，学会了坚持就会进步，付出就有收获的人生真谛。甚至他们学会了感谢、感恩！还有什么比看见自己的孩子，我们的下一代比我们更有才艺、更会生活令人欣慰的事情吗？小星星们歌唱班并不因夏天的离去而降温，更不会因暑期的结束而散伙，我们明年暑期再相聚。

（撰稿：李月钗 摄影：唐志文 居涛 摄像：叶威 肖庆利）