只有同舟共济，才能战胜疫情

赵建 中国驻芝加哥总领事

3月初以来，中国抗击新冠肺炎疫情取得重要阶段性胜利。目前中国内地已连续多日实现本土新增病例为零。中国人民用自己的坚强意志和奋勇拼搏证明，新冠肺炎是可控、可治的。我们完全有信心赢得疫情防控阻击战的最后胜利。

中国抗击疫情的成果来自于中国政府科学、有力、高效的应对。疫情爆发后，习近平主席亲自指挥部署，中国政府迅速应对，第一时间建立起覆盖全国的联防联控机制，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施。我们统筹调配全国优质医疗资源，争分夺秒医治患者，全力以赴加强诊疗技术科研攻关，坚决做到早发现、早隔离、早治疗，有效降低了感染率和病亡率，并快速提升了治愈率。

中国抗击疫情的成果靠的是全体中国人民的万众一心、众志成城。疫情发生以来，不仅武汉当地的全体医护人员始终冲锋在抗疫最前线，全国各地还有数万名医护人员不顾危险毅然驰援武汉和湖北。有数千名建设者日夜奋战，不到15天时间在武汉建成两所大型专门医院。全国许多企业开足马力生产医疗物资，各省市捐献的粮食、蔬菜、饮用水和各种生活用品源源不断送到湖北。还有无数社工和志愿者默默地为武汉市民提供最暖心的服务。我们当然也不能忘记为防控疫情做出巨大牺牲的1100万武汉人民，是他们的奉献和坚持为全中国和全世界人民守护了平安。世卫组织专家组专家访问武汉后多次指出，全世界的人们都应该感谢武汉人民。

抗击疫情的初步胜利也离不开我们与国际社会的团结协作。中国从一开始就采取公开、透明态度，积极同世界卫生组织和其他国家加强合作，及时分享疫情信息和病毒研究成果。中国的抗疫斗争也得到国际社会的慷慨支持和帮助，包括美国在内的各国人民纷纷伸出援手，许多企业、社团和个人积极为中国抗击疫情捐款捐物。海外华人社区为支持祖（籍）国人民抗疫斗争慷慨解囊。前一段时间，媒体还报道了芝加哥一所小学的同学们通过义卖筹资为武汉捐赠口罩等物资的故事。中国人民会始终铭记并珍视这份情谊。

当前新冠肺炎疫情还在世界上许多地方发展蔓延。人类文明史就是一场与疾病的抗争史。事实再次说明，全球化时代，各国命运相连，休戚与共。面对传染病等非传统安全威胁，没有哪个国家能够完全独善其身或置身事外。

要战胜疫情，我们必须树立信心，尊重科学，积极应对。病毒来势汹汹，我们需要高度重视，切实遵循世界卫生组织和卫生疾控部门的专业建议和指导，科学防控。但我们无需恐慌，更不能允许有人借机造谣诽谤甚至煽动种族歧视和排外情绪。恐慌和谣言比病毒更可怕。

要战胜疫情，各国必须同舟共济，共克时艰。中国秉持人类命运共同体理念，愿继续同各国交流分享防控有益经验和做法，合作加强药物及疫苗研发，并及时向有需要的国家提供力所能及的物资和技术援助。随着美国疫情的发展，中国许多地方、企业和民众已经行动起来，通过各种渠道为美国人民抗击疫情提供医疗物资等方面的支持和捐助。中国并将继续积极向国际市场供应防疫物资及生活必需品等产品。

病毒不讲意识形态，不分国界、种族，是全人类共同的敌人。然而时常有人拿疫情当地缘政治工具，借此抹黑攻击中国政治体制和中国政府，这样的“政治病毒”值得我们警惕。同为地球村的一员，各国应切实摒弃意识形态偏见和冷战思维，在抗击疫情中相互支持，相互帮助。我们只有齐心协力，团结协作，才能最终战胜疫情，维护共同安全。