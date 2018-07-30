【聖路易時報訊】來自台灣，10歲移民來美，曾攻讀基因工程博士，卻一心一意立志要成為專業烘培師的蔡聰叡(Raymond Yeh)和熱愛烘培、擁有工業組織心裡學博士學位的越南籍太太Leah(Huong Pham)攜手有夢，有愛最美，共同打造了一間優雅溫馨、甜甜蜜蜜的台式歐風烘培坊「The Foundry Bakery」，2018年7月21日正式在聖路易11424 Dorsett路上開幕，和社區一起見證夢想成真，分享甜蜜和喜悅。

蔡聰叡夫婦將台式溫馨風味和法式優雅香醇帶到了聖路易，在「The Foundry Bakery」烘培坊裡，每款甜品都有一個故事，都有一份驚喜，在經典中傳達出製作的細膩功夫和用心質感。

無論是知名的台式鳳梨酥、菠蘿包、紅豆麵包、芋頭麵包，到精緻歐式的香橙酥脆千層派、手工麵包、奶酥麵包、法式長棍、可頌糕點等，「The Foundry Bakery」烘培坊每天新鮮烘烤出爐，您隨時可以嚐到您的最愛。在這裡，您吃進的每一口都是幸福，看到的每一樣都想買回去品嚐。

The Foundry Bakery烘培坊的另一特色是各式新鮮飲品，蔡聰叡夫婦引進多種台式與亞洲地區日本、越南等精品飲品，例如，木瓜鮮奶，綠茶鮮奶，芒果冰沙，龍眼布丁，各式抹茶等。堅持使用新鮮水果和高級茶葉，用心研製獨特台灣風味，東方色彩又有人情味的飲品，真是僅此一家，別無分號。

真想去位於11424 Dorsett Rocd, Maryland Heighter, MO 63043的「The Foundry Bakery」烘培坊看看嚐嚐吧，位於Maryland Heighter，其實烘培坊離聖路易西郡和大學城華埠不遠，由大學城華埠Olive大道或Page大道，請您向西行到141林白大道再向北一或二個出口即是Dorsett Road,出來後向左轉(向西)大約0.7哩即可看到位於左手邊的「The Foundry Bakery」烘培坊。如果由聖路易西郡過來，請您走40向東接270北，再從Dorsett Road出口向右(向東)前行約8分鐘，2.5哩即到(在右手邊)。

The Foundry Bakery 烘培坊



11424 Dorsett Rd.,

Maryland Heights, MO 63043

週一～週五 7:30 a.m.-5:00 p.m.

週六 8:30 a.m.-5:00 p.m.

週日 Closed