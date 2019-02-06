【聖路易時報訊】2019年 豬仔一窩 齊過新年 春節聚餐，首次由華盛頓大學、聖路易斯大學、密蘇里大學聖路易斯分校以及密蘇里大學蘿拉分校四校台灣留學生攜手舉行。

此次聚餐於二月一日晚間六時假京園餐廳盛大舉行。中華民國僑委會僑委顧問，京園餐廳老闆蔡國雄、卡羅頓銀行（Carrollton Bank）資深副總裁張雅惠及會計Chandler Chan、謝照寅醫師、聖路易斯大學高銘憲教授及夫人石幸津醫師、邱怡芳教授及先生林展立博士、劉易矗教授、張娟娟教授、聖路易斯台灣學者協會賴榮輝會長以及一百多位學生出席共襄盛舉。

晚會在主持人董美伶讓大家互祝新年快樂下開啟了序幕。

張雅惠女士代表來賓上台致詞，為台灣學生介紹卡羅頓銀行和分享自己的經歷。張雅惠女士提及當年隨著謝照寅醫師來到聖路易斯，因緣際會開始了她與銀行界的淵源。從西南銀行到卡羅頓銀行，她在銀行界服務已經超過20年，時光荏苒，她提供服務的初心未曾改變。張雅惠女士並且提到卡羅頓銀行為了服務國際學生，特別提供不用社會安全碼就可以辦理各項銀行事務的服務。

值得一提的是，這個服務目前只有卡羅頓銀行提供。 除此之外，張雅惠女士“好康逗相報”，告訴學生與卡羅頓銀行有密切合作關係的兩家聖路易斯地區投資銀行（Moneta Group LLC，STIFEL），皆表示願意提供留學生實習機會。張雅惠女士鼓勵學生把履歷表遞給她，她願意擔任穿針引線的工作。留學生對於可以有這樣的實習機會，一致表示期待與感激。

高銘憲教授也特別撥冗到場致詞。高教授首先對離鄉背井來到聖路易斯唸書的台灣年輕人豎起拇指表示欽佩，接著分享他的美國經驗。

高教授1964年來到美國深造，畢業後在華盛頓大學醫學院執教23年，接著到聖路易斯大學醫學院任教至今。高教授勉勵留學生多走出校門，還熱情的留下聯絡方式，告訴學生有任何疑難雜症，都可以隨時與他聯絡。

今年四校聯合春節聚餐節目豐富精彩，好禮多多。節目在主持人董美伶要大家宣誓“對於今天晚上的活動，我絕對秉持用力玩、努力玩、拼命玩的態度來給它面對。除了一定不會放棄任何可以贏得獎品的機會，並且一定會覬覦他人的獎品，然後一定不會放棄任何可以分享他人獎品的機會“下正式開始。

節目設計完全以讓學生有機會互動為主。為了鼓勵不同學校學生互動，在場來賓和學生的座位完全以抽籤做決定；所有抽獎活動都以遊戲方式進行，來賓與學生必須在互動中獲得抽獎機會。為了爭取抽獎機會，大家都卯足了全力拼命表現。由於遊戲的帶動，全場台上台下笑聲不斷。

為了確保獎品可以照顧學生的需求，獎品皆以實用為主；餐廳禮券、超市禮券、文具用品、洗髮精、毯子、紅雀隊棉T等。有鑑於一開始宣誓的承諾，幸運抽到獎的同學都很開心地與他人分享獎品和喜悅。除了個人得獎機會，最後兩個壓軸節目；賓果遊戲（Bingo）和鎖事遊戲（Trivia），更是讓各桌同學凝聚在一起絞盡腦汁，為了就是要贏得200元和100元的現金大獎。今年的現金大獎由同發麵廠提供。

這次春節聚餐在董美伶的籌劃與四校學生會會長的協助下，參與台灣留學生人數創歷年新高。聯歡會由張雅惠女士任職的卡羅頓銀行與蔡國雄先生鼎力贊助，另有同發麵廠、聖路易時報、聖路易新聞、中華文化協會、亞裔中小企業協會、Nami Ramen、Foodforce 和 Q Tea 等公司行號贊助。蔡國雄先生特別準備台灣大甲乾麵贈送在場的來賓和學子，讓台灣來的來賓和學子可以有台灣的家鄉味陪伴一起度過農曆新年。

許多到場學生都是第一次在國外過年，對於面對佳節遠在他鄉的學子，這次聚餐除了給了學生互相認識、分享經驗和與先進討教的機會，也讓他們體會到聖路易斯地區華人慷慨大方、同心協力、願意提攜後輩的特質。會後大家流連忘返，紛紛圍繞著在場的先進話家常。先進對後輩的關懷，後輩對先進的感念，在這些話家常中表露無遺。