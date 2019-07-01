【聖路易時報訊】自1993年4月17日主日起擔任聖路易台灣基督長老教會牧師至2019年6月30日主持最後一次講道，忠心服務事奉教會長達26年的紀元訓牧師、牧師娘退休了。在30日主日禮拜證道及退休歡送會中，紀牧師以「同心合意 興旺福音」與所有會眾、弟兄姐妹們共勉共勵。他同時感謝他的妻子紀牧師娘的鼓勵、協助、扶持及女兒、女婿(Queena & Ted)的支持，他與所有會眾就像在一個愛的大家庭里，意氣相投，充滿恩典喜樂。

紀元訓牧師1974年畢業於台灣神學院，牧會於台灣宜蘭四結長老教會，同時認識了牧師娘張玲雪女士。1976年牧師前往加州柏克萊太平洋神學院進修二年，然後到德州達拉斯長老教會建堂牧會15年，也是在那時與牧師娘結為夫妻。

1993年紀牧師、牧師娘來到聖路易，擔任聖路易台灣基督長老教會牧師。紀牧師表示，這是他的榮幸，也是主的祝福。在證道中紀牧師以提摩太後書經節說，以耶穌基督為至寶，以福音為榮，遵循神的奇妙作為，甘心為主擺上自己。

26年來，紀牧師回應神的感恩和愛，以神旨意和恩典，盡心盡本份事奉上主，事奉教會。紀牧師說雖然成就有限，但為實踐主的真道，從無懈怠，更希望代代承傳，就算牧師退休，也能由教會同工會眾繼續傳承榮耀上主傳播福音的使命。

在主日禮拜中，紀元訓牧師並為慕道多時的賴榮輝會友舉行受洗禮，大家歡迎他成為主內的弟兄。

主日禮拜後，教會舉行愛餐，來自教會會友和社區朋友近二百人與會，共進愛餐交誼。下午一點正，教會為牧師和牧師娘舉行了熱鬧的退休歡送會。

在退休歡送會中，教會準備了兒童表演節目，利國柱長老、紀駿傑長老、郝宇執事和來自美國長老教會的代表致詞，抒說與牧師的情誼及感謝。教會同時播放了感恩影片，並由何麗津長老致贈牧師感謝狀牌及退休謝禮。愛樂合唱團演唱了三首名由為牧師和牧師娘送行。

非常幽默、很會講道的紀牧師在牧師娘張玲雪女士感謝聖路易所有愛心友善的弟兄姐妹們在神的愛中共同茁壯成長，並在代禱中相互扶持後，作了在聖路易的最後一次講話。

紀牧師講話中首先笑稱，他的退休不是延長賽(overtime)而是換輪胎(re-tire-d)，在事奉上主的道路上，換上新輪胎而能走更長更久的路。

紀牧師指出，畢業後服務事奉聖路易長老教會26年，加上達拉斯15年，及2年四結教會，總共事奉了教會43年，經歷了種種神的恩典，數說不盡。離別前夕，他總結內心感想有三句話(這也是他的講道標準)送給大家，那就是「道謝」、「道歉」、和「道別」。

「道謝」：感謝大家和牧師、牧師娘在教會愛的大家庭裡一起成長，一起。「道歉」：為微小僕人在事奉帶領上有所得罪或疏失致歉。「道別」：換個輪胎，繼續向前，紀牧師會在禱告中祈求神繼續帶領教會向前，如有召喚，紀牧師也願在體力、時間允許下繼續為主事工。

紀牧師、牧師娘是受人尊敬、令人愛戴的好牧者好主僕，他們在聖路易台灣基督長老教會的26年裡留下的點點滴滴讓人懷念。在退休歡送會上紀牧師、牧師娘合手切開蛋糕，為在聖路易斯26年的牧會工作畫下一個完美的句點。所有會眾祝福紀牧師、牧師娘退休快樂，在主愛的大家庭裡繼續向前邁進，共浴主恩無限。