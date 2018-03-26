【圣路易时报讯】由圣路易大学商会主办之品尝大学城(Taste of U City)美食展活动，3月22日下午五时至八时，在大学城Olive大道京园宴会餐厅举行，今年是第三届品尝大学城，由于去年颇获好评，今年嘉宾如云，一开始京园宴会厅前大停车场几乎客满，现场购票群众由宴会厅里排队到宴会厅外，蔚为壮观。

今年共有四十余家位于大学城的餐饮商家参加，分别来自Olive大道和Delmar Loop商圈，餐饮类别有中餐，西餐，印度餐，越南餐，墨西哥餐，韩国餐，意大利餐，牙买加餐等，项目则有炒饭、炒面、炒米粉、春卷、锅贴、烤肉、炸鸡、三明治、汤面、匹萨、意大利面、咖啡、生啤酒、冰激淋、芝麻球、甜点等等。一张门票20元，任您选择试吃享用，难怪当天现场人潮汹涌，再加上抽奖拍卖节目，现场一片嘉年华会热闹气氛。

难怪连任两届、即将在今年四月卸任，不再竞选连任的大学城市市长Shelley Welsch兴奋的在现场直呼「今天好像在过中国新年呀！」

品尝大学城标榜的就是吃遍大学城世界美食，显示出大学城的多元化和多样化，大学城Olive大道有着圣路易中国城之称，22日当天现场就有超过十家以上餐厅提供各式炒饭，中餐美食可谓领袖群伦。