2016 圣路易斯华人年度十大新闻

马上就要过去的2016年，对于全美华人来说，绝对是不平凡的一年，回忆过往的种种，有愤怒，有温暖，有抗争，也有希望，而对于广大生活在这里的华人而言，2016年又发生了哪些相关的新闻事件？下面，就请跟随 圣路易斯时报 独家视角，一起来回顾圣路易斯2016年华人十大新闻事件吧！

1. 密苏里州爆发20年来最严重腮腺炎 密苏里大学哥伦比亚校区228病例

密苏里大学哥伦比亚校区通报，截至目前，该校的流行性腮腺炎病例总数为228例。圣路易斯地区严防和注意因为学生寒假返家或旅游而将腮腺炎传入社区，儿童如有腮腺炎症状应急速关医並通知学校。

2. “丝绸之路” 延伸美国 宁夏文化 · 中华文明带出国门

“文化中国 · 神奇宁夏” 赴美慰侨巡演团圣路易斯盛大演出

由国务院侨务办公室和宁夏回族自治区人民政府联合主办、圣路易中华文化中心，圣路易长江艺术团和圣路易北京人协会联合协办的“文化中国·神奇宁夏”赴美慰侨巡演在美国的首场演出于当地时间8月19日晚，在密苏里州圣路易斯市的密苏里大学Touhil大剧院隆重拉开了帷幕。该活动是国侨办推出的“文化中国”系列活动的子项活动，旨在进一步搭建中国与世界的沟通桥梁，讲好中国故事，传递中国声音。为了热烈欢迎从祖国宁夏回族自治区远道而来艺术家们，中国驻芝加哥总领事馆洪磊总领事，余鹏副总领事亲率诸领事先行抵达圣路易斯出席本次盛会，与圣路易当地的华人华侨朋友共同欢迎由宁夏回族自治区文化厅杜秀岚副厅长率领的宁夏赴美慰侨巡演团的到来；文化中国圣市演出筹委会主席朱一民极尽地主之谊，携圣路易侨界代表组成欢迎委员会，热忱欢迎宁夏巡演团的来访，共襄盛举。此外，密苏里州参议员Jill Schupp也莅临晚会现场代表密苏里州参议院颁发文告，欢迎巡演团的来访并预祝演出圆满成功。

3. 中华民国驻丹佛台北经文处新任处长张诗瑞履新 四月十日莅访圣路易侨学同胞 京园晚宴 热烈欢迎

圣路易地区侨学各界为欢迎中华民国驻丹佛台北经济文化办事处张诗瑞处长，于四月十日在京园餐厅举办欢迎晚宴，侨学界社区社团代表与四所大学台湾留学生（华盛顿大学、圣路易大学、密苏里大学哥伦比亚分校以及SIUE, Edwardsville南伊利诺大学)近百人出席与会，场面热烈，气氛融洽。

4. 美国总统大选辩论 华裔学生致词第一人

Washington University student Kenneth Sng made opening remarks at the 2nd US presidential debate

2016年美国总统大选第二场辩论10月9日晚间八时在圣路易斯华盛顿大学新建之体育馆(The Athletic Complex)举行,美国总统候选人希拉莉和特朗普再度交锋,特别的是，这次辩论会的焦点之一是圣路易斯华大同学会会长,新加坡华裔孙崇元(Kenneth Sng)以华盛顿大学学生会主席的身份致开场白,美国总统大选辩论,华裔学生致词第一人,孙崇元见证民主政治,创造历史。

5. 【京腔民调中国风】全僑同歡 聖路易 2016猴年春晚盛大舉行

密州參議院∙聖路易郡特頒文告慶賀

經過大半年緊鑼密鼓的籌備，由聖路易中華文化中心、聖路易長江藝術團、聖路易中國人協會主辦的2016聖路易猴年春節晚會於2月6日星期六晚7時於Lindenwood大學的J.Scheidegger中心盛大開幕。一年一度的春節晚會迄今已舉辦了近二十屆，早已成為聖路易華人辭舊迎新的另一頓年夜飯。今年的晚會吸引到了眾多聖路易各界人士和華人華僑前來共襄盛舉，一同辭舊歲、迎新春。中國駐芝加哥總領事館曹珂領事、孫剛領事，聖喬爾斯(St. Charles)郡郡長Steve Ehlmann夫婦，聖路易郡郡長Steve Stenger代表Ethel Byndom，聖路易郡前郡長Charlie Dooley夫婦，密蘇里州參議員Maria Chappelle-Nadal，密蘇里州眾議員Joe Adams，聖路易郡估稅長Jack Zimmerman，密蘇里植物園園長Dr.Peter Wyse Jackson夫婦，Lindenwood大學校長Dr. Michael Shonrock，芳邦大學校長Dr.Michael Pressimone 夫婦，聖路易MOSAIC移民項目執行長Betsy Cohen，International Institute國際機構總裁Anna Crosslin等貴賓悉數到場，和聖路易800余位華人華僑朋友們一道迎接猴年的到來，共賀新春佳節！

6. 密苏里华人挺川团 全版广告支持川普! Make America Great Again!

随着大选日的临近，各地华人挺川草根团体纷纷行动起来，自筹资金，采用大手笔形式为华人挺川进一步造势。 自10月15日亚利桑那华人雇用飞机在凤凰城上空飞舞“华人支持川普”的大型宣传横幅以来，已有30多个摇摆州和重要城市加入这项活动。与此同时，大型广告牌也在各地纷纷立起。我们密苏里虽然不是摇摆州，但也有种种数据显示希拉里团队砸重金在密苏里造势。为了配合全美华人挺川团的活动，更是为了改变华人对美国政治默不参与的印象，密苏里华人挺川团决定出资购买主要高速公路旁的大型电子广告， 打出“密苏里华人支持川普”的口号，号召广大华人选民和美国民众为了美国的未来和我们后代的未来投川普一票，让美国重振辉煌。

7. 25届圣路易斯国际影展 11月3日重磅来袭





《北京·纽约》圣路易斯首映 导演李晓雨 男主角Richard de Klerk现场观众座谈

唯美大气 《北京·紐約》入选圣路易斯国际影展

8. 圣路易斯2/20近五百人市中心游行 为梁警官诉求司法公正

响应全美40余个城市同步游行计划，圣路易斯为梁警官诉求司法公正 Justice For Officer LIANG 和平游行集会于2月20日(周六)上午11点至下午2点在 downtown St. Louis Federal Court House 前举行。近五百人参与和平游行,集会者人人持着美国国旗，以团结一致和坚强的声音向美国社会发出呐喊：「为梁警官争取公平、正义，为华裔争取正当权益」,表达华裔心声, 让亚裔不再成为“哑裔”。在圣路易斯警方支持和主办团队努力下，整个活动持续2个小时，秩序井然，游行路线从拱门前开始，沿途经过市中心地方、最高及联邦法院，最后在Civil Court Building前做最后的诉求发声，完成极具意义的司法公正诉求。华裔社区的女儿密蘇里州參議員 Maria Chappelle-Nadal 挺身支持参加游行并发表演说，获得美国主流媒体St. Louis Post-Dispatch(圣路易邮迅报)的重视和采访。

9. 弘扬中华民主传统文化 展现五千年古老文明 圣路易猴年中华文化日 密苏里植物园盛大开幕

一年一度为期两天的「中华日」(Chinese Culture Day)于5月21日（周六）早上十一时在密苏里植物园（Missouri Botanical Garden）隆重开幕登场，中华日活动首先由圣路易各中文学校老师、学生与家长在Spoehrer广场敲锣打鼓，共同演出中国民族舞蹈，舞龙舞狮，还有中国流行舞蹈表演开启序幕，其中现代中文学校演出中国爆红洗脑歌曲“小苹果”的劲爆舞蹈，引起现场众人欢呼。随后最受瞩目的大游行，由舞龙舞狮的开路下，带领大众与中华日贵宾从广场游行到Cohen Amphitheater举行开幕式。今年两天的中华日活动，圣路易华人社区共出动700余位志工，提供各种精彩活动，不仅为圣路易华人带来阖家欢欣的节日，也让当地市民对中华文化的多元有更深刻的了解。

10. 万古风情时代风韵 大型历史写实歌舞剧演出落下惟幕

4月23日周六晚， 由Mar ia Hou Art Center (侯老师艺术中心)主办，圣路易华人基督团契，First Free Church 和 圣路易中文学校协办的大型历史写实歌舞剧《 万古风情，时代风韵》（以下简称万剧）在First Free Church 的大堂隆重上演， 八百多观众到场观摩， 现场气 氛热烈， 大家济济一堂， 听歌观舞， 好不热闹。