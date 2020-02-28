【圣路易时报讯】 圣路易市、郡2月28日(周五)早上分别召开记者会，说明新冠病毒在本地区的预防和准备工作。据圣路易市市长Lyda Krewson表示，目前在圣路易地区约有20人正在接受监测，但目前并没有任何确诊案例，希望大家不要惊慌。

本身是医生的圣路易郡长Dr. Sam Page也向大家表示，在圣路易地区感染新冠病毒的机会非常低，但是我们要做好预防和准备的工作。

圣路易市市长Lyda Krewson, 圣路易市卫生局局长Frederick Echols医师

圣路易市市长Lyda Krewson是和圣路易市卫生局局长Frederick Echols医师主持记者会。

圣路易郡长Dr. Sam Page则是和圣路易郡卫生局联合主任Spring Schmidt、圣路易郡卫生局代理局长Emily Doucette医师和圣路易大学医学院临床主任Sharon Frey医师主持记者会。

据了解在芝加哥地区有两个确诊案例，还有一位本周三在圣路易邻近的Belleville纪念医院的病患，正在接收州级新冠病毒检测，检测结果要在接下来几天之后才能得知。

圣路易郡郡长Dr. Sam Page在记者会中表示，针对新冠病毒，圣路易郡已经做好准备。圣路易郡卫生局和密苏里州卫生厅、联邦疾病预防和控制中心(CDC)每日通报，密切注意新型冠状病毒(COVID-19)肺炎疫情的发展，也随时通报有关案例，得知最新状况。

圣路易郡长Dr. Sam Page圣路易郡卫生局联合主任Spring Schmidt、圣路易郡卫生局代理局长Emily Doucette医师和圣路易大学医学院临床主任Sharon Frey医师主持记者会。

圣路易郡也随时经由媒体、网站及社交媒体和社区联系，公布资讯，欢迎大家随时注意更新消息。圣路易郡卫生局联系电话(314)615-1600。

Dr. Page郡长说，预防非常重要，就像流感季节一样，希望大家注意个人卫生习惯，常洗手，经常清洁用品物件表面，注重个人卫生习惯等。

记者会有人问及这监测的20人中是否有圣路易郡居民，郡长表示我们不知道这20人的资料。

至于联邦疾病预防和控制中心公布大家要准备在家上班或公司停工状况，郡长回答目前圣路易并没有需要这样做，但是如果有人生病了，就应该留在家里不要上班或上学。

圣路易地区附近有军事基地，军事人员有可能出入国境和其他地区，郡长指出这些都是会遵照联邦的规定。

Dr. Page郡长强调圣路易郡已经做好了准备，郡议会同意如果有需要立刻拨发经费面对疫情。