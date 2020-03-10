【圣路易时报讯】在3月7日(周六)圣路易发生第一起新冠病毒(COVID-19)确诊案例后，圣路易市、郡全城动员戒备，准备迎接这场抗疫战争。

首位新冠病毒确诊案例妹妹就读的学校Villa Duchesne and Oak Hill School本周全部停课。

有一小部分Parkway学区的学生和教职员参加了上周六的晚餐舞会，有些紧张，其中有些家长在Bayer公司服务。圣路易郡卫生局并不建议这些家长和学生因为参加这个舞会活动而居家隔離，但是要注意身体健康情况。

因为有一位家长受到新冠病毒检测，10日白天尚未得知结果 ，位于Central West End的圣路易市New City School 3月10日(周二)停课。这个家庭 在家隔离，周一没有人到过学校。

圣路易市卫生局局长Fredrick Echols医师10日晚间7时半正式宣布，这位家长检测结果呈阴性 ，警报解除，不需要隔离。 New City School 周三(3月11号)学校复课。

学校目前有幼稚园到六年级共320位学生，学校会和圣路易市卫生局、密苏里州卫生厅保持密切联系。

New City School学校的餐厅是周二(3月10日)美国总统选举初选投票地点，餐厅已于昨晚全面消毒，10日上午6点至晚间7点投票正常进行。

截至目前为止，圣路易市并未发现任何确诊案例 。现在因应新冠病毒(COVID-19)疫情在美蔓延，圣路易市也启动市新冠病毒(COVID-19)紧急行动中心，因应未来发生之情况。

圣路易郡则已于3月5日启动郡新冠病毒(COVID-19)紧急行动中心。

Bayer公司公司在Creve Coeur市的办公室园区将持续关闭直到该公司员工检测结果公布为止。该公司员工于3月8日(周日)接受密苏里州卫生厅相关病毒检测，而曾与这位员工接触过的人都要有14天的自主健康管理。

圣路易华盛顿大学停止所有校方主办的国际交流旅行活动至4月30日，包括不必要的国内旅行、出差。所有学生、教职员如果最近有去过中国、伊朗、意大利和南韩，在返校前必须向学校保健中心报告并監测，有可能被要求14天居家自主管理才能返回校园，此外校方也拒绝上二周曾到过上述国家的访客及参加学术活动。

圣路易大学所有学生和教职员如果有到过上述四个国家地区，必须在家自主管理14天后才可以返校。

玛丽维尔大学(Maryville University)基于对冠状病毒的担忧而将所有3月16日至3月30日课程上线教学2周，该校在本周剩余时间处于春假放假 。

位于位在圣路易Ferguson的Emerson电气公司，目前有一位员工被要求留在家里，因为这位员工的太太上周六(3月7日)晚在Clayton的Ritz-Carlton(丽晶大旅馆)工作，当晚圣路易首位确诊案例的父亲和案例的妹妹到了丽晶大旅馆参加晚餐舞会。

Emerson电气公司执行长David Farr公布如果员工觉得不适或因子女学校停课而需在家中照顾，都将照付薪水，不需要担心收入。

Nestle Purina PetCare宠物食品公司也于3月8日(周日)向全公司在圣路易的二千七百五十位员工发出电邮，要求员工如果本人或家人朋友去过丽晶大旅馆的那个舞会，可以选择远距在家上班。

包括Emerson，Purina，Edward Jones，Wells Fargo Advisors(富国银行)及在Clayton市的Buckingham Wealth Partners公司都取消不必要的出差旅行，改以电话或视频会议。Emerson执行长本人已经取消了上周的中国之行和未来要去墨西哥的安排。

富国银行在圣路易中城区有员工五千五百人，已经取消数个大型会议，同时建议员工携带笔记本电脑回家，以为在家上班准备。同样，如果有在家自主健康管理隔离的需要者，薪水照发。

在圣路易城区的圣路易会议旅游中心表示，到周一为止，没有会议和活动被取消，但有部分地区性的活动受到影响，例如本周的Venture Café周例会改成议线上举行， Danforth Plant Science Center科学中心周四演讲取消，3月20日的全国防洪会议延期。

3月27日到29日在Tower Grove Park公园的Pokemon GO活动也计划延期。

圣路易地区购物中心West County Mall，South County Mall，St. Clair Square，和Mid Rivers Mall等都加设了干洗手设备。圣路易机场加强清洁工作和清洁程度，以确保飞机航程和乘客的卫生及公共安全。

圣路易机场最大的航空公司西南航空公司则表示，将加强飞机全部的清洁消毒工作，采用医院级别消毒程度，确保旅客安全。

魔术屋儿童博物馆(The Magic House Children Museum)也比平常更加强消毒清洁工作。

圣路易双州(Bi-State Development)地铁公司，包括地铁(MetroLink)、公车和区间车也加强清洁消毒工作。该公司提醒乘客，每辆车每天要使用21个小时，在此期间并没有消毒，请民众小心。

圣路易两家大型美国超市Schnuck Markets和Dierbergs Markets目前尚未有任何特别措施。Schnuck表示自1月份起就和政府相关部门就食品安全问题保持警觉，但没有发现有明显的变化和销售影响。Dierbergs则表示生意没有下滑，超市保持一定的清洁工作，但顾客购买消毒品、罐装食品及冷冻食品有所增加。

圣路易邻近的St. Charles郡郡卫生局3月9日(周一)宣布该郡有四人接受检测，如果州卫生厅检验呈阳性，将送联邦疾病预防和控制中心(CDC)检测决定是否确诊。这四位病患中有两位由墨西哥旅游回来，目前在家隔离。一位由德国回来，目前在家自我隔离，另一位由华盛顿州回来，也在自我隔离中。