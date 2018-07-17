国侨办“中医关怀”将于9月8号在圣路易举办惠侨义诊活动

快讯! 圣路易斯的华人华侨们注意了，关注中医养生的朋友们不要错过今夏的一个好机会！由重庆市侨务办公室组织的中华医学中医专家团将于9月来美举办惠侨义诊活动，并于8日在圣路易斯市为当地华侨华人进行专科门诊及中医养生等各专题讲座。 该中医专家团一行8人，其中6位来自重庆的中医专家包括重庆市中医院妇科的夏敏主任，重庆医科大学中医药学院的唐成林教授，中医学会副会长张永贵医师等，都是临床经验极为丰富的中医药大师。圣路易斯当地的承办单位是圣路易斯华助中心。以下为几位中医专家的简介：

夏敏主任，重庆市中医院妇科主任，重庆市名中医，中华中医药学会妇科分会常务委员等职务，从事临床，科研，教学31年，长于中西医结合诊治妇科病，尤其擅长治疗盆腔炎行基本，痛经，不孕等；

李群堂，重庆市中医院主任中医师，中华中医药学会肿瘤分会委员，对失眠，肿瘤术后放化疗后的调理与预防复发转移有丰富的临床经验；

毛得宏，重庆市永川区中医院主任中医师，教授，国内中医五官科学术带头人，硕士生导师，擅长眼，耳鼻咽喉科的常见病，多发病，和疑难病，并擅长结合养生调护治疗肝病和肾病；

万鹏，重庆市北碚区中医院主任中医师，硕士生导师，善于治疗儿童及成人顽固性咳嗽，哮喘及不明原因发热等，另在不孕不育，顽固性皮肤瘙痒，失眠等中医疑难杂症有一定的临床心得；

唐成林，重庆医科大学中医药学院教授，参与主编中医药行业创新教材《实验推拿学》，《小儿推拿学》《中医康复学》，擅长针灸及推拿临床与理论教学，在2016年碚中国商业联合会授予全国“保健按摩工匠”称号，并在“针灸与按摩对肌肉损伤修复重建”方面有非常多的研究成果。

罗淑文，重庆市九龙坡区中医院副主任中医师，擅长于小叶刀，银质针，针灸理疗及中药治疗面瘫，偏瘫，颈椎病，腰椎间盘突出，及各种骨科疾病。

圣路易斯华助中心为争取到“中医关怀”惠侨项目做了大量工作，此次机会来之不易，这次活动也得到了华助中心顾问蔡国雄先生和京园餐厅的大力支持。希望此次活动能够给圣路易华人社区提供寻医问药的便利，也能够促进中医中药在中西部的运用。专家门诊机会难得，将于8号（周六）9点到4点在Olive 和 170交界的Urgent Care进行，名额有限，需提前预约。华助中心将尽快把具体预约及报名表格发布出来，请大家关注圣路易各大华文报纸及微信号上的报道。