圣村勇士逐波马 — 勝跑者参加波士顿马拉松纪实

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

(經緯線， 李春光)

“干蛤去？”

“跑马”

“去哪嘎哒？”

“波士顿”

“跑去？”

“坐飞机”

“整多远？”

“42.195公里”

“啊！不累吗？”

“很累”

“给多少钱？

“不给”

“妈呀！你彪啊？

也许你不会相信，在我们圣村还真有那么一批“发彪”的人。为了能去跑波马的一天早日到来，他们披星戴月，冬去春来，风吹日晒，从未间断地为此努力付出，有时甚至希望自己多长几岁，快点进入下一个达标年龄段！

波士顿马拉松，也是人们常说的“波马”，可以说是每个长跑爱好者梦寐已求的跑马比赛“圣地”。之所以这么说，是因为该赛事对参赛者的要求非常高， 大多数跑者只能是可望不可及，它也是世界上唯一一个通过达标才有资格参加的比赛。当然，你如果愿意出7500美金的慈善资金，也许可以买到一个参赛机会。波马没有抽签报名这一说。

2019 年度的波马比赛于4月15日正式拉开序幕，准于参赛选手的名额为三万人。由于报名人数超过了这一最高额度限制，组委会不得不提高入围标准。今年所有的跑者必须比他们的达标时间快4分52秒，才有资格报名参赛。

如此苛刻的条件，我们勝跑群今年竟然有多达七人中标了！他们是“牛牛”黄建生、“教练”章军、“教授”徐晋斌、“老大”岳平、“一姐”李春光、“才女”冯雪慧、和“励志哥”赵永平。为了能确保参赛，当然也是为了节省点银子，早在一年前，大家都在距离终点4迈左右的Doubletree 酒店预订了房间。接着，在去年九月开始报名的当天，他们都毫不犹豫地贡献了200美刀的报名费，牛牛更是慷慨地奉献出了二百五。

两个星期后，陆续收到被接受的信息，唯独“教授”还在焦急等待中。大家一起帮他分析推测延迟的可能原因，从填错信息，信用卡失效，到伊妹丢失，罗列了一大堆，最离谱的二货猜测是因为距离太远（这伊妹也太不给力了），搞得一向头脑清醒的“教授”，开始怀疑自己眼神不好，脑子可能出了问题，好在不几天，他也收到了确认回复，终于把心放进了肚子里！

接下来又开始张罗买机票，在尹志（身兼文字“记着”、照片“捏着”、物品“拎着”、赛事“看着”等多重身份）的忽悠下，一行八人在同一天都提前六个多月预订了同一航空公司的往返机票。一切准备就绪，只待出发的日子到来。

4/13, 我们一行六人（章军、建生、岳平、晋斌、春光和尹志）在上午十点之前准时来到圣路易斯机场。雪慧和她的先生洪楠以及永平和他的夫人黄芳，为了独享二人世界，不稀与我们同行。由于天气原因，原定11:15 起飞的航班延误到11:55 才离开。尽管一路比较颠簸，但是两个多小时的航程很快就到了。下了飞机，见到很多穿着历届波马各色服装，从世界各地赶来的跑者，他们个个精神抖擞，青春活力！看到机场出口大厅上方的标语“波士顿欢迎你” ，会让人自然而然地感叹一波士顿，勝跑者们来了！

来到酒店安顿好后，决定马上去领跑号。我们一行四人（岳平、晋斌、春光、尹志）又马不停蹄地赶往Expo现场。教练一下飞机就不见了踪影，直到比赛结束也没有见到他。牛牛一直追随教练的脚步，也在酒店内消失，至于他们分别去了哪里？做了什么？在此省略一万字⋯

进城之后，才真正体验了一把“mountain people mountain sea”！出租车根本开不进去，我们不得不提前下车，步行了10多分钟来到了领号现场。这时，距离当天结束时间只有30分钟了。通过安检，跟随人流，一会儿上，一会儿下，左转右拐，终于来到了领号处，好在当时取号的人已经不是很多，很快就拿到了号码，领取了比赛服。之后，匆匆忙忙地拍了几张照片，在展览厅里走马观花地浏览了几分钟后，就走出了Expo大厅。然后直接打车去了一家意大利餐馆，在等了近30分钟的座位后，大家都饱餐了一顿，完成了所谓的首次“加碳”。

由于牛牛在登记入住酒店后，就玩起的“失踪”游戏，未能在到达波士顿的当天和大家一起去领跑号，只好在岳平和尹志的陪伴下，于第二天上午取回了跑号。一路上牛牛一见到同胞美女帅哥就不停地搭讪，至于细节在此不必一一表述，你懂得。

在去Expo的路上，正好路过比赛终点站。这时，高大的终点门楼，已经在大马路中央竖起，电子钟在不停地跳跃显示比赛倒计时，穿着各式运动服装的人们，三五成群地在一起拍照，或在封闭的赛道上自由地行走，波马比赛的标志随处可见。这一切都在预示着大赛即将开始！

圣村跑友们密切关注着参加波马的队友们，一再提醒晚上睡好，争取跑好。可是，早晨五点醒来，一看微信，励志哥在3点钟就已经起床，教授在同一时间回应说早就醒了。赛前紧张激动的情绪可见一斑！

波马比赛的天气历来都是变化无常，今年也不例外。一大清早，天空中不断地飘落着小雨，地面上到处都是积水，人们用尽各种办法把跑鞋包裹起来，身披各色雨衣，在风雨中穿梭，寻找包裹寄存处，赶往去比赛起点的摆渡车。几百辆的校车一字排开，将近三万人分期分批地准时接送到40 多公里以外的起点，也是一大亮点！等到起跑的，天空基本上停止了哭泣，太阳公公也时不时地出来关照一下地面上跑步的人们，气温开始逐渐上升，最高达到近华氏70度，这对马拉松跑者来说，绝对是一大挑战！

起跑时间是按每个人的最好的跑速来安排，从十点一直持续到十一点以后。第一波最先进入赛道的是章军教练，他是波马的老将，今年是他进入知命年的第一个波马，以他历史第二好成绩，六大马最好成绩2:59:14 完赛，年龄组排名65。

尾随其后出场的是牛牛黄建生（此处有掌声👏）。这是他首次波🐎之行，交了250 的报名费，穿着250的跑鞋，励志冲刺250的 完赛时间，像一头失控的野牛，急速地冲出了赛道，以飞快的速度在两迈之内就赶超了教练，美好愿望很快就要实现了。可人生就是充满戏剧性，不料，只跑了4.2迈，就出现右腓肠肌肌腱拉伤，不得不弃赛！

励志哥赵永平出场了，这也是他的首次波马，目标是2:55 完赛。一开始他按原计划跑得非常好，由于气温上升，坡度在不断加长加大，导致腿抽筋，但最后还是以惊人的毅力， 用时3:17:05顺利完赛。

第二波第一个起跑的是徐晋斌教授，这是他首次朝圣百年波马，也是他进入知命年之前，要完成的愿望之一。他一路跑得都非常好，最后到达终点的时间定格在3:24:32，在波马的赛道上再次BQ。

紧接着岳平老大闪亮登场了，这也是他第一次参加波马，他的完赛目标是315。他以目标配速，完美地跑了20迈，马上胜利在望。不料，两腿在毫无预兆下， 抽了起来，不能行走，被志愿者们架到紧急医疗处的帐篷里，被护理了三十多分钟后，有所好转。他没有放弃，以顽强的毅力，坚持到终点。最后成绩是4:07:14。

第三波起跑时间是11点，此时，气温已经上升到65度。巾帼战将冯雪慧起跑了，此次她也是“刘姥姥进大观园”。由于她计划跑完后马上回中国陪父母游玩，她的目标就是体验波马，无伤完赛。你瞧，别人都一心一意地往前跑，她却横在赛道中间，最后还以非常好的成绩4:04:54完赛。

最后一个入场的是李春光，也是“刘姥姥”一枚，她一向以自己的体质和状态来调节节奏，从不刻意去追求一固定目标，唯一的原则是不受伤。在比赛中，她很少看表，全凭自身感觉跑。当以比较平稳的配速跑到16迈时，右腿有要抽筋的迹象，她及时的调整了策略，放慢了脚步，有效地避免了因腿抽筋跑不动的问题。你看，她到了伤心坡还如此欢乐！最终，首次在波马的赛道上，以快于BQ近15分钟的成绩3:50:02安全完赛，年龄组排名110。

无论最终结果如何，能够参加波马比赛的人，都是强者。马拉松比赛，绝对是一项天时、地利、人和的系统工程，其中很多变数，都可能改变初衷的目标，很多牛人都不能如愿以偿，可见波马比赛的艰难曲折！我们一定要以敬畏之心，系统训练，才能做到水到渠成。祝贺你们，冲出圣村追逐波马的勇士们！

最后，非常感谢勝跑群里的朋友们，几天来对波马比赛的关注，以及赛前、赛中、赛后的及时鼓励、加油，和关心，大家辛苦啦🙏🌹