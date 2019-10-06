圣村各位大地主，小地主，想当地主的，想看热闹的，还有孩子申请大学的…请看过来!

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

金秋十月，圣路易中文学校为圣村各位大地主，小地主，想当地主的，想看热闹的准备了一个由专业人士用中文讲解”怎样投资房地产”讲座。内容包括 投资房地产的优点，缺点，如何操作，疑问解答⋯。

欢迎校内校外所有感兴趣的朋友们参加。

讲员： Gloria Lu女士

时间：10/27/2019， 下午3:30pm – 5:00pm.

地点： 圣路易斯中文学校， Selvidge Middle School, 235 New Ballwin Road, Ballwin, MO63021

秋季又是一年大学申请季，做家长的不仅要照顾好孩子，还要帮助他们填写助学金申请表(FAFSA/CSS).

11月，圣路易中文学校邀请到资深理财师丁笠女士为大家讲解助学金的分类，大学助学金情况，如何填表，如何最大限度申请到助学金。丁笠女士的女儿正在大学就读，她会用自己的亲身经验为大家详细讲解和答疑。请各位家长不要错过。这个讲座适合各个年龄孩子的家长，因为尽早准备更重要。

欢迎校内校外所有感兴趣的朋友们参加。

讲员： 丁笠女士

时间：11/3/2019， 下午3:30 – 5:00pm.

地点： 圣路易斯中文学校， Selvidge Middle School, 235 New Ballwin Road, Ballwin, MO63021

圣路易中文学校争取每月为大家举行不同主题的讲座活动。希望大家继续关注圣路易中文学校网站： www.stlcls.org ， 校群和圣路易时报刊登的后续讲座通知.

如果大家对讲座有仼何新建议请反馈信息到圣路易中文学校董事会。谢谢！