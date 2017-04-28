圣路易世界事务委员会 国是论坛

「南中国海冲突」- 前美驻蒙古大使La Porta主讲

【圣路易时报讯】圣路易世界事务委员会(The World Affairs Council of St. Louis)4月20日(周四)在圣路易Clayton市希尔顿大旅馆举行「南中国海冲突」国是论坛，邀得前美国驻蒙古大使Alphonse F. La Porta分析主讲南中国海各国对各岛、礁之主权争议，百余位社区各界关心这个议题之人士和海岸巡防队代表参与。

「南中国海冲突」国是论坛由世委会副会长，圣路易密苏里大学教授Joel Glassman主持。

主讲人La Porta大使表示，数百年来，南中国海周边国家为这片海洋上的权益争吵不休，局势在最近几年越趋激烈。中国大陆、台湾、越南、菲律宾、马来西亚和文莱都主张在此海域拥有不同权益。

中国透过填海造岛和海军巡逻来体现主权，支持其主张；美国称不在南海主权争议上偏帮任何一方，但同时派遣军舰与军机在争议岛礁周边活动，并称之为“航行自由”行动，以确保航运和空运线路畅通。两国互相指责对方让南海“军事化”，观察人士担心，南海将变成潜在的冲突爆发点，稍有差池，会引来让全世界遭殃的严重后果。

新闻背景: 南中国海缘何争端不断？

La Porta大使曾在美国国务院服务38年，目前是美国国防部顾问，曾于1997年至2000年派驻蒙古担任大使，2004年至2007年担任美国印尼协会会长，目前还担任马来西亚美国基金会会长。

圣路易时报应邀参与这次国是论坛，与会代表有冯鸿玑教授，陈晔，江风，邓振宇，吴潓霞及时报总编辑岳方济，社长吴毓真。