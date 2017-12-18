圣路易中华文教服务协会宣布社交媒体大使

圣路易中华文教服务协会在多位董事努力的结果后，终于得到 Staples Foundation 赞助的奖学金。经过董事们细心商量后决定将此奖学金用在协会的社交媒体 (Social Media) 宣传工作上。

我们的目标是用社交媒体达到以下的二个目地:

1. 让更多的人认识圣路易中华文教服务协会 (CCES)

2. 利用社交媒体促进社区彼此的联络。并大力宣传中华曰 (CCD) 的活动

董事会希望能以这个奖学金为契机而为圣路易斯华人社区培养一些社交媒体应用方面的年轻人才，因此决定将奖学金用在“圣路易中华文教服务协会社交媒体大使”(CCES Social Media Ambassador)项目上。董事会收到了不少非常优秀的申请，经过几轮筛选以后，选出了2017-2018年度的两位社交媒体大使(social media ambassadors) 以及两位实习生(social media interns), 其中范一芃和孙雨寒是正式聘用的17-18年度的社交媒体大使，谭雨纤和徐凯笛则将以实习生身份参与这个项目。

以下是他们的简介:

范一芃，Matthew Fan, John Burroughs School十一年级, 英文写作多次获奖，包括‘纽约时报’观点比赛排名第三。

孙雨寒，Yuhan Sun， Lafayette High School 十一年级，曾为某国际医疗公益组织担任随队翻译，并因此获得The President’s Volunteer Service Award。

谭雨纤，Becky Tan, John Burroughs 十年级，热爱中国文化，曾多次在CCD的庆祝活动中参与舞蹈表演。雨纤将以实习生大使的身份参与这个项目。

徐凯笛, Katie Xu, John Burroughs School九年级, 对社交媒体感兴趣，曾多次在CCD的庆祝活动中参与舞蹈表演。凯笛将以实习生大使的身份参与这个项目。

请大家大力支持中华文教服务协会这个项目。