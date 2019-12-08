圣路易中文学校太极教学新气象

在太极拳大师王錤的主持下，圣路易中文学校的太极拳班年年壯大，今年更是班班爆满。同时还出现了一个独特的可喜的现象，那就是许多家庭成员一起来学习太极。

据圣路中文学校诠册的资料，截至目前有六对家庭成员共同来上课。其中除了一个家庭是因有孩子上中文班才来，其他六对都是慕名专程来学习太极的。

有太太陪先生来学习的。圣路易中文学校著名的中囯民族舞蹈老師何江英专门陪著先生来上课；

密苏里大学教授Tim Judd 邀太太共同来太极健身。

圣路易大学教授潘在桃看见夫人李建华功夫一天一天提高，早在上学期就来参加学习了。

也有先生带太太来学拳的。Dixie Mays 因练习太极拳后，血糖下降，现在不需要服用降血糖药了。太太Joan 兴奋不已，这学期也加入了太极班。

更难得是还有两对母女一起上课。11岁的Helena Massotti 原先是被母亲Malissa 拉来上课，但是上了几堂课后，喜欢上了太极，甚至在妈妈到国外出差时，她还要求父亲送她到学校上课。

九岁的张宇馨更是挑战妈妈廖琦媚，跟妈妈比赛，看谁学得快、学得好。

Tania Santos 在科技公司Novus 上班， 该公司举办年度健康周活动，特别邀请王錤大师讲座，Tania 参加讲座后决定到中文学校上课。她的先生积极支持，每周日都带着小婴儿、开车送她到学校。当Tania 在认真上课时，他则用心地照顾小宝宝，老师和同学们见到这妇唱夫随的一幕都赞叹不已。

圣路易中文学校的太极班之所以受欢迎，除了总教练是经验丰富的陈式太极拳十二代嫡传弟子王錤外，还有谢嘉丽、Paul Reed 和谢燕三位副教练。他们三位也都是有教练证的太极拳老师。

在主教练王錤的带领下，他们精诚合作协同教学，使每一个学生的提问都得到及时的解答，对每一个学生练习中的问题都及时发现并纠正。学生们对于他们认真的教学态度极为欣赏。

今年王錤主教四堂太极课，分别是养生太极及気功、陈式单剑、陈式太极拳老架一路，及陈式太极推手。每班都爆满，大家学习的兴緻高昂。

圣路易中文学校 供稿及摄影。