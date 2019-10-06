圣路易中文学校 – 连环画欣赏与收藏讲座 纪实报道

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年9月27日晚七点圣路易中文学校邀请著名艺术家刘隼先生在Kehrs Mill 路上的Schnucks二楼会议室举办了“连环画欣赏与收藏”的讲座。来自圣路易斯的各界朋友们踊跃参加了此次活动。

连环画俗称“小人书”，它图文并茂、通俗易懂的表现形式深受人们的喜爱，是80年代前很多儿童吸取知识的重要来源，也是那代人儿时的美好回忆。

在众多连环画中不乏精品之作，此次刘隼先生详细的介绍了由著名连环画家赵宏本和钱笑呆先生于1962年共同创作完成的《孙悟空三打白骨精》。

赵宏本和钱笑呆先生以精湛的笔法、流畅的线条将西游记里的人物描绘得惟妙惟肖，特别是将嫉恶如仇，矢志不渝，有七十二变法的孙悟空刻画得活灵活现，栩栩如生。

连环画中的每个人物都有血有肉，形象生动。里面的奇峰怪石，古庙青松和云雾缭绕的仙境带给读者们身临其境的感受。这部作品荣获了1963年第一届中国连环画一等奖，还被翻译成9种文字，是连环画中的经典之作。

刘隼先生通过创作连环画的亲身经历为我们讲述了连环画从构思、创作到完成的整个过程，让我们了解到成为一位优秀艺术家的艰辛和一部经典作品的来之不易。

刘隼先生还带着我们对比了旧版《孙悟空三打白骨精》和文革时期的新版作品，详细讲述了孙悟空、唐僧、白骨精等人物在新版创作中的变化，让我们了解到在不同时代背景下创作者对作品里面人物的不同表现形式。

80年代中后期，随着电视在家庭中的普及，连环画逐渐退出了历史舞台。然而通过艺术家们手工绘制并印刷出来的精美、生动的小人书却受到越来越多人的青睐，它们是时代的产物也是几代人童年的美好回忆，它们的艺术和史料价值将在收藏人手中代代传承。

非常感谢刘隼先生用诙谐幽默的语言和扎实深厚的专业知识为我们做了这场精彩的讲座，并将他个人收藏的著名连环画分享给大家欣赏。

感谢陈泓为本次讲座预定会议室，感谢王立平的组织和协调，希望大家继续关注圣路易中文学校将为大家举办的后续讲座。

中文学校 张丹老师供稿