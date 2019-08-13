圣路易中文学校2019-2020学年 第一次教师会议报道

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

今年的八月骄阳似火，烈日当空。圣路易斯今年似火的天气并没有随着秋季的悄然来临有转涼之意。这似火的天气就象教职人员热情激昂的心在蓄势待发。

圣路易中文学校各项开学前的准备工作，在有条不紊地悄然展开。今年由胡景佳校长力揽学校全局，由马秀翠教务校长担当繁重的教务管理大任，前任教务校长张岳平老师为教务资深顾问，还有四位教务主任，分别是赵丽华主任、王洪洋主任、裴向军副主任和王玉副主任，构建成新一届教务领导团队。

新的教学领导团队在胡景佳校长的大力支持和英明引领下，在马秀翠教务校长的高效带领下，以饱满的热情和爱心，全身心地投入社区中文教育工作，立志为中文学校教育做好服务！

八月十日，星期日下午l：30圣路易中文学校开学前第一次教师会议在Schnucks二楼会议大厅拉开了序幕。到会的老师有胡景佳校长，马秀翠教务校长，教务资深顾问张岳平老师，赵丽华主任，裴向军副主任，王玉副主任，李建平老师，蔡蓉晖老师，王申老师，方育红老师，李淋老师，全体教师们以饱满的热情迎接着2019-2020学年的第一次教师大会!

建校于1978年的圣路易中文学校素以历史悠久，学风严谨著称。目前由新一届精英领导团队，引领着拥有学识渊博，教学严谨，勇于开拓，富有爱心的教师队伍，此次教师会议更是将严肃认真的教学宗旨贯彻到每项工作，每个细节中，力图在新的学年里，让学校的中文教学质量再创佳绩!

会议由新一届教务校长马秀翠主持，在轻松愉快的气氛中开始。她宣布了本学年的教学目标、任务，强调了前三周工作中需要注意的事项。在她的带领下教务组给每位教师准备了一个精美文件夹，里面井井有条地放好了一套完整又细致的会议文件资料：本次会议议程、新学期教师职责要点、开学前三周教师工作要点、中文教学计划进度表、学生签到信息表、学生出勤信息表、教师守则、学生守则、教室使用注意事项、中文课程表、中文教师名单和排班表及学校校历12个文件。这些详尽管理文件将老师们的班级管理工作更加地简单化，系统化和规范化，对提供优质的教学服务起到了很好的作用。

为了中文学校中文教学新学期的顺利开展，出台全面高品质教学管理钢要，教务资深顾问张岳平老师提供了非常珍贵的资料，胡景佳校长提出了非常专业的教学管理修改建议，以马秀翠教务校长为核心的教务领导小组反复商讨、修正、完善，她们对每一个文件的拟定都严格要求，精益求精，力求全面、精准和规范！要特别一提的是赵丽华主任为了让教学管理更加高效化，她不惜牺牲自己的休息时间不辞辛劳将学生签到表通过google sheets一一分享给各位老师，便于各位老师的高效、精准统计以及学校的统一汇总和核对！她们跟很多家长一样，白天忙于工作，晚上不惜牺牲自己休息的时间，有时甚至要工作到深更半夜，不计昼夜地为了把中文教学办得更好，在默默付出着，您们辛苦了，都是实干家！

更要特别提到和感谢的是，有着丰富教学经验、严谨教学的张岳平老师从本学期开始担任了中文学校的教务资深顾问，她是该校元老级老师，1997年就服务学校了，张老师多次给学校中文老师开办中文教学经验分享会，这次做为顾问张老师在开学之际，也不忘了把她多年积累的教学宝贵经验从课堂教学模式建立、课堂管理、和教学的小技巧三个大方面毫无保留地分享给大家，讲解得具体、生动、非常实用！满满的干货，让老师们收获颇丰，不愧是我们老师们的楷模呀！

胡景佳校长和章三红董事长在会后相继对教务组工作给予了充分的肯定和高度评价。胡景佳校长讲到“为教务管理团队点赞！有效而又温馨的工作会议，有条不紊的议程安排，完整细致的文件案卷，这里面有多少事无巨细、日夜兼程的辛苦工作！赞你们的团队协作精神，赞你们的任劳任怨的付出！。章三红董事长也提到“我看了马校长和大家准备的高质量的文件，真是受益匪浅，值得我们学习。中文语言教学是我们学校的核心、重中之重，看到大家负责的态度，认真工作的精神，我真的很感动。而这些大量的幕后工作，是很多人都不知道。真的为你们点赞！ ”。教务组全体成员诚挚感谢胡校长和章董事长对教务组工作的大力指导和大力支持，并表示在今后的工作中大家一定齐心协力将工作做得更好！

本次会议在老师们的激烈讨论中落下帷幕。圣路易中文学校将在新的领导团队的引领下，以全新的面貌，火热的工作热情和认真的教学态度，迎接下个礼拜八月十八日新学期第一天的到来！

(教务副主任王玉老师报道_