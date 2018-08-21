一年一度由密苏里州立大学文化中心（UMSL)、圣路易斯中华文化中心（STLCCC)、和圣路易斯中国人协会（STLCA)共同协办的圣路易斯中秋音乐晚会正在筹备中，筹备小组的同仁们一如既往地进行着紧张的准备，周六总召集人冯鸿基教授邀请大家相聚，共进工作午餐，商量各项具体事宜。

由总指挥吴语玖女士做了战前动员和工作分工安排，资深美女主持王红女士的英文节目单翻译已经基本定稿，在做进一步完善，现在正与新秀美女主持人王梦雨琢磨定稿节目介绍和开场的英文翻译。

晚会舞台总监卢怡女士也汇报了与剧场的联络情况，音乐，灯光等技术问题已与剧场做了初步沟通；节目协调人叶丽女士也对组织当地演出节目的工作进展作了总结。

圣路易斯中华文化中心主任曹勇伟将亲自主管票务工作；姚敏女士主要负责节目的宣传与报道；肖强先生负责演出前后的摄影工作；演员的接待以及后勤工作也作了具体的分工安排，一切准备就绪，各就各位。

今年的中秋音乐晚会有幸邀请到中国天津师范大学音乐与影视学院的演员，将为我们带来一场精彩的歌舞表演。

天津师范大学是天津市属重点院校，始建于1958年，学校现有23个学院，涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类。

音乐与影视学院设有音乐学系、舞蹈学系、声乐表演系、键盘与器乐表演系、戏剧影视文学系、表演系、艺术实践中心等，学院拥有⼀支较高水平的教学科研师资队伍，多次在国家级音乐“金钟奖”、舞蹈“荷花奖”、全国⻘年歌⼿电视大赛、全国大学生文艺展演、全国高等学校音乐教育专业演唱(演奏)等国内外重大比赛中获奖，参加中央电视台、国家大剧院、天津音乐厅及重大赛事开幕式的演出活动。

这次天津师范大学有14名优秀演员前来主演，并有少量当地优秀节目参演。

中秋音乐晚会将于2018年9月22日周六晚上在 UMSL 的 Blanche M. Touhill Performing Arts Center举行。敬请大家继续关注，千万不要错过。

文化中心从UMSL争取到150张优惠票， 票价$15/人 （剧场窗口售价$25/人）。优惠票将于本周末在圣路易斯现代中文学校对外出售。机会难得，感兴趣的赶快电话或周末去中文学校购买。

联系电话：636-590-6998（圣路易斯中华文化中心）