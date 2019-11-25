圣路易亚裔学生组织AACS 2019-2020年度项目

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易斯亚裔社区的高中生组织AACS (Asian American Civic Scholars)自2018年正式成立以来， 组织了几次成功的面对华裔社区的活动，反响很好。今年AACS的第一次会议在9月8日召开，新一届学生领导团队诞生了， 同时规模也较去年扩大了。徐凯迪担任新一届Leadership Committee 负责人。

以下是AACS团队在2019-2020年度着手进行的项目及相关负责人的简单介绍：

1. Citizens Engagement Talks—“公民参与”系列讲座， 由Larry Qian, Jessie Lin, Jenny Yang负责联系和邀请特邀发言人。项目计划邀请4-5位发言人就亚裔青年可能感兴趣的题目提供免费的专题讲座。目前， 第一位和第二位特邀发言人已确认。

第一位是来自于圣路易斯华盛顿大学Gephardt Institute的负责人Theresa Kouo女士，她将从大学招生角度讨论一下为什么亚裔青年需要更多的社会参与活动，并为家长及学生提出“如何选择最合适自己的社会参与方式”的建议。

第二位是圣路易斯华裔社区的Caroline Fan，主要为青年人和华裔家庭介绍 2020年人口普查的重要性，为什么亚裔社区要积极参与此次人口普查； 她也会介绍她的非盈利机构将如何与AACS团队合作，来推动华裔青年在2020人口普查的参与和贡献。

2. CCES网站维护—AACS的一个团队受Chinese Culture and Education Services–CCES（圣路易中华文教服务协会）邀请，帮助更新及维护CCES的网站（https://www.stlcces.org/who-we-are）。这个团队由Andrew Wang, Ethan Wang，Andy Zhang,组成。 这个IT团队同时也负责AACS网站的维护 （https://asianamericancivicscholars.com/ ）

3. 2020 CCD中华日社交媒体工作。暂定负责人有Emily Yn, Catherine Liao, Madison Miller。这个团队的工作方向将是为2020年中华日做社交媒体上的推广（包括Facebook, Instagram）。

4. 2020 CCD中华日游客问卷调查。为帮助中华日筹备人员更好的了解游客的兴趣点，AACS将为2020年的中华日设计简单网上问卷， 并在2020年中华日期间（4月25 和25）争取收集100份以上的游客问卷调查。这个团队将为CCD委员会提供问卷调查的数据收集和分析，以帮助他们设计下一年的中华日项目。

5. 和密苏里州历史协会合作的圣路易华人历史项目。Grace Hu 和Katie Xu 将以实习生的身份代表AACS参加和密苏里州历史协会合作的华人历史项目，她们的工作包括背景调查，资料收集和整理，和直接口述华人历史的访谈。这是一个时间较长的项目，我们希望Grace和Katie的参与将带来更多的机会。

6. 中文及越南语书籍捐赠收集工作。这一项目由Stephanie Lei负责。双语国际中心(Bilingual Immigrant Assistance Services)要扩大华裔和越南裔老年人社区服务项目，希望有一个华语和越南语的小图书馆，供社区老年人阅读收集到的书籍将捐给双语国际中心。Stephanie和其他成员希望收集100本两种语言的书籍，在2019年年底完成捐赠。

以上项目是已经确认并开始的项目。此外，在2020年AACS还有计划会进行两个项目：包括参与2020年人口普查的社区义务活动，及在2020年夏天开始的社会参与暑期实习项目。

所有AACS的项目目的都是为圣路易斯本地的亚裔高中生提供一个更好的服务社会，参与社区事务，增强公民意识的平台，当然在服务社会的同时也增强了年轻人的执行力的领导能力。希望更多的华裔家长能够关注他们的工作。https://asianamericancivicscholars.com/

AACS得到了很多组织的帮助，包括圣路易斯华助中心及圣路易中华文教服务协会的支持。