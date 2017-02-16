华商经贸联谊会在2月11日星期六，也就是农曆正月15日元宵节当天，在圣路易西郡的Hibachi Grill Supreme Buffet 举行了经贸座谈及元宵节餐会。

当天的讲座有两个主题：

1 是 认识『 脸书』，由华大博士生张浩文先生主讲。张浩文把 年轻人最热衷的 Facebook 对

在座年纪略长的一代，详细解说；

2. 如何在『eBay』 上买卖东西，帮助您做生意，或可把家中的已不用 的宝物 在eBay 销售，

由年轻的企业负责人及密苏里州执照律师 陈立昂先生讲解。

此二讲座原订各说半小时，不过两位讲师说的精彩，与会者听得认真，时间实在不够用

华商经贸联谊会已预约两位专家，改日再为大家续说。

大家在享用丰盛的美食之际，也开始了抽奖活动，主办单位准备了餐馆礼券和鸡年的花灯﹝芝加哥侨教中心特别寄赠﹞多个奖项来抽奖。与会的常兰芳女士(房贷公司负责人) 为摸彩活动增添惊喜，临时从皮包中抽出现金，加码两个大红包，每个现金 $50 来抽奖，这两个大奖分别由圣路易韩华侨领刘人豪会长来抽，幸运得主是刘夫人巴雯萍女士，这机率太难得了，大家一阵欢呼；第二个大红包由圣路易侨界大老蔡承昌医师来抽，幸运得主是 Justin Stange 苏逸昇。

华商经贸联谊会会长沈慧庄说这次新春座谈和元宵节餐会圆满成功举行，非常感谢大家热心参与。沈慧庄说她和章美茜和何美秀筹备小组，今后会更用心筹划这类的讲座，让年轻的一代，为年较长的一代讲解实用的生活新知；让有经验的业者分享其珍贵的专业秘笈。藉著资讯交流，使侨界有更多的互助又增进情谊的联谊活动。