【圣路易时报讯】在圣路易郡郡委员岳方济安排下,圣路易地区华人社团,学校领导及圣路易郡郡卫生局变更管理官和流行病专员于3月13日(周五)下午一时半至二时半,在卫生局局本部二楼会议室举行联席会议,表达华人社区对疫情之忧虑和建议,卫生局同时也分享该局疫情控制作业中能公开的资料。

在经过一小时的会议和讨论下,华人社区某些疑虑得到解答。例如中文学校是否停课?停课的标准是什么?卫生局和圣路易郡会不会下命令给学校停课?

答案是学校和公司的停课或关门在家上班,由学校和公司的管理阶层做最后决定,卫生局可以提供目前疫情现况更新,作为学校和公司的参考。

圣路易郡和卫生局不会下命令关闭学校或公司工厂,除非有符合传染病隔离法规的条件和情况。

本次会议议程和讨论内容已在会后制作记录完成,将交于卫生局会商后公布,请注意圣路易时报后续报道。

参加联系会议的卫生局代表为变更管理官Colleen Condren,流行病学专员Echo Wang。圣路易华裔社区参加的代表有圣路易郡餐饮委员会郡委员赵国胜,Creve Coeur市华裔市议员王恩隆律师,圣路易华助中心朱一民,刘敏,中华文教协会、现代中文学校黄颖文,现代中文学校张明惠,陶东华,和王瑾医师。