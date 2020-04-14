圣路易又度过一个悲惨的日子 在市中心西南边搭建临时太平间

【圣路易时报讯】圣路易又有度过一个悲惨的日子，在圣路易市中心西南边，一个白色帐篷覆盖搭建成临时太平间，将收容新冠病毒死者遗体。圣路易郡也在Earty City组建一座临时太平间，收容新冠病毒死者遗体。

圣路易市这座临时太平间位于圣路易火葬场附近的Chouteau路 以白色帐篷覆盖，里面将有冷冻柜，存放新冠病毒死者遗体。

由圣路易市、郡最近新冠病毒疫情看来，居家令很有可能会再延长几周。

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圣路易市、郡的居家令4月22号到期，密苏里州全州的居家令4月24日到期，伊利诺州的居家令4月30号到期。

延长居家令势在必行是因为新冠病毒确诊案例曲线仍然上升，同时新冠病毒测验试剂也是仍然缺乏。

圣路易市市长Lyda Krewson、圣路易郡郡长Dr. Sam Page均表示，居家令延长有其必要。郡长说，要经济回复正常，需要有足够的检测试剂，虽然圣路易郡已经订购了数百万元的检测试剂，但是都还没有完全到达。

郡长说，我们密切注意新冠病毒患者医院住院率，加护病房住房率，如果我们要松绑社交距离，我们需要有足够的数据资料证实新冠病毒疫情在掌控中，如果没有这些确实的数据，就得延长居家，确保安全。

根据圣路易大都会区疫情专案组组长Dr. Alex Garza医师今天4月14日表示，

圣路易地区共有702名病患住院(比昨天增加11%，比上周增加20%)。

共有185名病患住入加护病房(比昨天减少2%，比上周减少23%)。

共有145名病患使用呼吸器(比昨天少9%，比上周少22%)。

50名患者昨天康复出院。

Garza医师表示，新冠病毒患者住院的数字仍然在持续上，曲线也是上升的曲线。