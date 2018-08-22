圣路易唯一 「Share Sweet」甜蜜分享 开幕了!

烧仙草 奶盖茶 引领风潮 • 真饮品 好味道 创意无限

【圣路易时报工商报导】

圣路易斯创意美食一波波，全新开幕，近大学城华埠位于9628 Olive 大道的「Share Sweet」 推出全圣路易斯唯一独创的「烧仙草」;

顺滑回甘的仙草加上Ｑ弹的手工芋圆、蕃薯圆与粉圆、红豆、大红豆等配料，一口咬下，充满真材实料的口感和香气，让人回味无穷，难怪在试卖期间就造成话题，令来店里的饕客一定要嚐一碗才回家。

另外，如果你想品尝目前网红饮料，除了黑糖珍珠奶茶外，该店的网红奶盖茶好喝程度不是盖的。

奶盖茶特别之处就在于每一杯茶的上盖都会有一层2~ 3公分用纯正鲜奶做的奶盖，下面一层为茶，透过Share Sweet精心特制的杯盖，不仅有口可以直接喝到奶盖，喝快一点可以让茶透过奶泡进入口中，奶香混合着茶香，又是别一番风味。

当然杯盖也有吸管口可以直接喝到底层的茶香。喝过Share Sweet的饮品不会像其他市面上的饮品由化学添加物产生的反胃和饱胀感，这就是「Share Sweet」的饮品，也是店主小唐(Horace)和Jennifer夫婦的坚持：“做真饮品，把好东西给客人“

「Share Sweet」店主小唐與Jennifer 夫婦均来自上海，Jennifer在讲述开店时的想法时表示，他们夫妻都是美食爱好者，喜欢旅行并尝试各国各地的美食。

曾在澳洲生活了六年，她喜欢烘培与做甜点，品尝过也见识过很多好吃及好玩的，所以他们开店最主要的目的是可以把大城市有的美食带到圣路易斯，希望越来越多人可以在圣路易斯村里就能吃到大城市才有的美食。

她和先生还特地去纽约与万里回上海取经，为的就是把中国及美国大城市才有的美食带到圣村。这也是他们当初选择以「Share Sweet」当店名的旨意，就是要分享美食给大家。

「Share Sweet」近日在圣路易斯 9628 Olive大道 Party City 旁的商场开幕后，一鳴驚人，以仙草等甜品饮料产品卖出好口碑。

Jennifer Chen每天新鲜熬煮的手工仙草令吃过的饕客们赞不绝口，Jennifer很有自信的说，她店里卖的东西不但重视品质、顾客的感受，而且采用的食材是选用顶级新鲜的材料。

「Share Sweet」简洁亮丽的店面有着丰富的菜单，除了烧仙草系列以外，饮料系列以奶茶、多多爆浆珍珠、水果茶以及奶盖茶为主题。另外，甜点及点心则以松饼系列、中西式点心系列为主题。

在「Share Sweet」不仅能吃到烧仙草与喝到奶盖茶，还有香酥鸡、炸魷魚、炸雞翅、天婦羅蝦、香芋椰汁西米露、杨枝甘露、草莓糖蜂蜜华夫松饼、鲜果龟苓膏以及Jennifer亲手做的芋头紫米露等。

垂涎欲滴的美食，让人意犹未尽，甜在心头，幸福满满，也反映出老板坚持使用最天然最新鲜的食材，以手工制作甜点，让顾客品尝到幸福的感觉。

记者在店中采访到第一次来店里消费，在华大读博士班来自台湾的一对夫妇，他们表示，烧仙草中的芋圆、蕃薯圆吃起来很明显地看到地瓜和芋头的纤维，不但没有一般会吃到的“粉状”、黏糊的口感，反而更为扎实有咬劲。

他们另外也点了奶盖茶，他们表示，喝得出是纯手工制作，不放任何化学加工品来强化奶泡。奶盖自然的渗透到香气十足的茉莉绿茶里。老板体贴的挑选透明杯及三口设计的杯盖，超炫耀的爱心凸盖，让喜爱鲜奶油的朋友们能直接品尝奶盖的香浓; 另外还能使用不同口径吸管直接饮用。奶盖茶口感浓郁但不甜腻，入口清爽，但仍保有浓浓的鲜奶油香味。他们还表示很多大城市的饮品也比不上这里，也终于不用再到芝加哥去吃了。

Jennifer自己曾为留学生，能亲身体会在外的留学生及异乡打拼的上班族想念家乡味的心情。「Share Sweet」未来店面的经营重心除了继续以高品质来满足顾客的需求外，也会等待时机成熟后，增加简餐定食，提供大家更多家乡美食选择。

用真实材料还原在家乡熟悉的手摇饮料味道; 「Share Sweet」一步一脚印踏实努力的带给大圣路易地区各界全新的美食甜品和甜饮，让大家一起感受进步和分享甜蜜！



Share Sweet Share Sweet

9628 Olive Boulevard

St. Louis, MO 63132

Tel: 314-279-1350

網址 sharesweestl.com

營業時間

周一至周四 11 am – 9:30 pm

周五周六 11 am -10 pm

周日 11 am – 9 pm