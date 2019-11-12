《Send Me to the Clouds》in St. Louis

【圣路易时报讯】中国青年新锐导演滕丛丛电影「送我上青云」入选2019年第28届圣路易国际电影节，导演滕丛丛11月10日随片圣路易登台和现场观众影迷对话。

11日中午出席圣路易时报在京园餐厅为欢迎滕从从导演举行之影迷读者餐会，与圣路易华人社区各界人士分享拍片和导演心路历程。

《送我上青云》是滕丛丛导演第一部处女作，姚晨、李九霄、杨新鸣、吴玉芳、梁冠华领衔主演，在圣路易地区受到热烈的欢迎和讨论。

姚晨饰演的盛男是一个打扮中性、性格倔强的记者，为了支付手术费用，她不得不给企业家的父亲写自传。这部电影展现了理想受挫、情感空白、被定义为“剩女”的大城市普通女性可能会面临的困境，因而被视为关于女性题材的大胆尝试，而其中关于女性情欲的描写也让这部影片得到了广泛讨论。

滕丛丛，北京电影学院导演系2005级本科，2013级硕士，师从著名导演谢飞。短片作品曾获得第五届亚洲青年电影节最高大奖、德国汉诺威Up-coming电影节制作人奖，并入选当年华语青年电影论坛和大学生电影节。2009年开始在众多商业片中担任剪辑，并独立创作完成2部电影剧本。《送我上青云》是她的电影处女作，影片剧本曾入选2014年FIRST青年电影展创投会。

滕丛丛导演阐述

在我还更年轻一点的时候，我觉得自己很重要，怼天怼地怼空气，谁也看不上，觉得自己一定可以改变世界。幸亏生活不会那么顺遂，才让我慢慢发现自己微不足道，发现有些事情即使努力也是徒劳。我开始问为什么？我开始询问时，也是《送我上青云》这部电影创作的开始。

这部电影就是关于我这个年纪当下女性的生活。我们和女主角盛男一样，她努力工作努力学习，却发现有很多事情，越用力就越是徒劳——父母不认可她、没有社会地位、财务不自由、感情生活一片苍白、小命危在旦夕，但是她还觉得自己很棒，谁也不服。

整个故事，是她和世界和自己和解的过程。所谓“好风凭借力，送我上青云”，什么是好风？生活有幸也不幸，每种经历都是一阵好风。我们微不足道，我们轻如柳絮，我们独一无二。