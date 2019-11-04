【圣路易时报讯】圣路易国际电影节11月7日17日开始，本届电影节华文电影受到很大的关注和获奖导演的参与，共有三部剧情片（「南方车站的聚会」，「送我上青云」，「撞死了一只羊」），三部写实记录片及五部精彩短片入选参展。记录片「边城护林人」(Mointal Ranger)导演黎安斯麒，制片郑露露13日飞抵圣路易，14日下午5时影片在Tivoli Theatre电影院上映，免费入场。

圣路易时报欢迎 导演黎安斯麒、制片郑露露 餐会订16日中午11时半在京园餐厅举行，有关详情和预约参加，请电时报314-432-3858。

守护中国边疆的一抹绿色，「边城护林人」入选2019年杭州金荷奖，是一部16分钟的观察纪录短片，讲述了中国边疆塔城的一位俄罗斯族护林员一辈子守护中哈边境的草原丛林，和自己的家人与同事梦想将绿色留在边疆的故事。赵学兵是新疆塔城的俄罗斯族人，他的父亲从1962年开始在林区工作，是莫音塔林区的的第一代护林员。赵学兵在林区出生长大，对森林和草原有着异常深厚的情感。从小希望成为像父亲一样有责任心的护林员的赵学兵，正在用自己的实际行动守护着中国边疆的一抹绿色，并坚持着把美好家园传递给下一代的平凡梦想。

「漫漫长路、全力记录」，以记录片为职志的青年导演黎安斯麒，湖南常德人，作品包括担任摄影师的「隐士」和担任制片的「中国：变革故事」。

其中「隐士」纪录片深入钟南山寻访中国仅存的隐士。1989年，美国作家比尔·波特来到西安，深入终南山寻访隐士。当时，终南七十二峪，藏着中国仅存的200多位隐士。2001年，《空谷幽兰》中文版出版，在中国向往和潜心住山修行的僧侣道友中产生了深远的影响。25年后，比尔·波特重访终南山。 影片攝制组在3年内14次深入终南山寻访。全片仅使用数码单反相机的视频记录功能进行拍摄。坚持定焦镜头，坚持固定机位，拒绝推、拉、摇、移，拒绝人工照明。没有音乐，没有特技。叙事平淡，回避戏剧性。真实还原隐士的简单生活，朴素地表现其淡定的内心和静寂的气氛。

「中国：变革故事」则是中英合作拍摄的纪录片，分为《乡土巨变》、《追逐梦想》、《创造未来》三集，分别讲述了改革开放四十年以来中国乡村、城市以及各行各业发生的巨大变化。影片三集内容寻访了15位改革的亲历者，影像叙事以小见大，从细碎的故事情节中折射着时代大潮。

圣路易时报欢迎 导演黎安斯麒、制片郑露露 餐会订16日中午11时半在京园餐厅举行，，有意参加的影迷和读者请电时报314-432-3858预约报名。