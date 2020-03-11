【圣路易时报讯】根据世界卫生组织数据，新冠病毒已经在全球115个国家扩散。有鉴于此，该组织今(11)日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行疫情”。

在新冠病毒确诊一名案例及案例父亲带着案例妹妹参加学校大型舞会，造成圣路易全城恐慌之后，圣路易地区全面提升戒备，开始认真面对这场疫情作战。

圣路易市市长Lyda Krewson今(11日)宣布，本周末14日St. Patrick’s Day大游行延期。

密苏里植物园3月11日正式宣布，取消所有在5月1日前大型群聚活动，包括华人社区4月25-26日两天的中华日活动。

其他取消活动包括: Science Open House，Sake and Sakura，和Eggstravaganza。

植物园三个园区将维持正常时间开放。相关详情细节或问题，请电密苏里植物园会员服务电话(314)577-5118 。

圣路易斯中华文教中心表示支持密苏里植物园取消一系列大型活动的决定，包括原定于2020年4月25、26日举办的中华日活动。疫情紧迫，公众安全最重要。中华文教中心感谢各个筹备团队已经做出的准备工作，明年再度春暖花开时植物园再见！

因有家长疑似新冠病毒受检测而停课的学校New City School，圣路易市卫生局局长Fredrick Echols 10日晚宣布这位家长检测结果呈阴性，警报解除，11日(周三)学校复课。

持续关闭在Creve Coeur市办公室园区的Bayer公司，该公司员工检测结果呈阴性，经办公室全面消毒后，决定明天(12日，周四)重新开启办公室园区。

至目前为止，密苏里州共有46个人接受新冠病毒检测，只有圣路易郡那位由意大利回来的女学生确诊为阳性，目前只有一个确诊案例。

密苏里州卫生厅公布全州新冠病毒热线电话877-435-8411，这个电话由医疗专业人员一周七天24小时接听。圣路易郡新冠病毒疫情专线电话为314-615-2660。

在新闻峰头上，圣路易地区首位新冠病毒确诊案例妹妹就读的学校Villa Duchesne and Oak Hill School决定本周全面停课。