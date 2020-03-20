圣路易地区医疗体系大结合 提供免费新冠病毒直通车快速检测

【圣路易时报讯】圣路易地区的Barnes-Jewish HealthCare犹太医院，Mercy医院，SSM Health医院，和St. Luke’s医院集结资源人力，并与圣路易郡郡卫生局和密苏里州卫生厅密切合作，再加上教学医院系统，圣路易大学医学院及华盛顿大学医院，分别在圣路易地区架设多处新冠病毒直通车快速检验通道。

Barnes-Jewish HealthCare犹太医院(BJC)3月20日开设的直通车快速检验通道设在Central West End的Cortex’s corridor。下周还将继续在圣路易北郡及圣路易大都会东区设立两个检测站。BJC接受该医院系统医生的转诊。

圣路易郡Mercy医院14日第一个提供新冠病毒直通车检测，这项检测只限于发烧到100.4度和有呼吸系统症状，包括咳嗽和呼吸吸急促的患者。患者必须事先拨打Mercy医院新冠病毒专线314-251-0500，预约安排直通车检测。

圣路易郡Mercy医院新冠病毒直通车检测(Mercy Virtual Care Center)在15740 S Outer Forty Road in Chesterfield。

SSM Health医院在3月17日就在圣查尔斯郡架设检测站，在下周之前计划开启其他四个检测站。参加直通车快速检验站的病患必须先完成SSM医院系统www.ssmhealth.com/covid19免费的线上评估，如果符合联邦疾病预防和控制中心(CDC)规定，即可到指定地点取样本检测送检

St. Luke’s医院昨天市也在Des Peres区域开设一个收集样本的新冠病毒直通车快速检测站

这个新冠病毒直通车快速检测站可避免病患在医院急诊室和诊所内不必要的接触，如果病患到达检测标准，可以驾车到检测站进行检测，检测站将会采集样本送往州密苏里州卫生厅检测，几天后得知结果。

以上所有检测无论有无保险均为免费，国会已于周三(18日)晚通过法案。