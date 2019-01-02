【圣路易时报讯】圣路易地区最政治的一场跨年晚会，2018年跨年2019年零点一分，圣路易郡有史以来首位非洲裔美人，当选郡检察官的Wesley Bell在克莱顿市(Clayton)喜来登广场大旅馆(Sheraton Plaza Hotel)宣誓就职，近千社区各界支持者涌入会场欢呼，见证这一历史性的一刻。

首先宣誓就职的是圣路易郡第一选区（大学城华埠）郡议员Hazel Erby。她决定不参加1月1日中午12时在圣路易郡警察局总局纪念广场的宣誓就职典礼。

接着在圣路易郡两位法官监誓下，Wesley Bell宣誓就职圣路易郡检察官。在欢呼声中Bell检察官强调“每个人都应该有公平的对待”，他将领导圣路易郡司法单位，不惧怕改革变化，针对非暴力毒品犯罪及无力承担保释金等犯罪，予以改革。

Bell检察官说，在检察官办公室编织里有120位检查体系人员，我将和他们一起工作，一起努力去支持改变现状。他也提醒所有支持他的选聘大众，如果我们想改变圣路易郡，改变这个地区，改变这个国家，那我们就要继续一起以团队方式努力，这意味着社区的融合，参与和共同责任。

在去年8月的党内初选选举中，民心思变，民主党Wesley Bell挑战担任28年之久的检察官Bob McCullough大获成功。Bell检察官承认，当时的确并不被看好，但是“一人一票，每一票一样重要”，只有站出来投票，你的声音才会被听到，就是这样的支持和投票，才会有了今天这样的成果。