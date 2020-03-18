【圣路易时报讯】圣路易华盛顿大学18日(周三)下午宣布该校两名医生确诊新冠病毒，其中一位住在圣路易市，另一位住在圣路易郡，他们目前并没有和任何病患接触，正在隔离中。

圣路易市长Lyda Krewson，卫生局局长Frederick Echols医师18日(周三)稍早公布圣路易第2例确诊案例，据信是华盛顿大学那位住在圣路易市的医生，旅行感染。

市长说尽管有症状，但是这个案例仍继续工作，并接触到社区成员，所以社区感染风险极大。所有与案例接触过的人都已经被联系。

市长说目前防止社交接触非常重要。 所以市长宣布自19日起，无限期禁止超过10人以上的聚会，直到下次行政命令。

在此同时，在圣路易郡宣布关闭堂食餐厅酒吧后，圣路易郡郡长也宣布自19日起，禁止超过10人以上的聚会。

圣路易卫生局强调，如果有任何呼吸道症状，就算是一般的感冒或流感，只要怀疑新冠病毒，都要按照联邦疾病预防和控制中心(CDC)规定留在家里，一般轻症状病患有可能在家复原。病患不能离家，不要去公众场所，在家里也要与家人隔离。

看病之前要打电话给你的医生确定。如果紧急可打911，记得带上口罩如果医护人员到你家中。

华大同时宣布该校两位大学生也确诊新冠病毒，两位学生是最近才丹麦留学旅行回美，这两位大学生被隔离在外州，没有返回华大校园。

密苏里州州长Mike Parson今天(18日)下午3时半记者会宣布，密苏里州第一位新冠病毒死亡案例，是一位60余岁住在Columbia(哥伦比亚)市的病患，因为旅行染病。

哥伦比亚市长Brian Treece表示患者是在周三早上拨打911送往急诊，被送往密苏里大学医院急救不治死亡。