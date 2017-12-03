圣路易大学国际学生日｜全球联欢晚会达人秀

圣路易大学国际学生联合会（International Student Federation）于2017年11月17日在全球公民中心隆重举办全球联欢晚会达人秀，让今年为期一周的国际教育周划下完美的句点。

今年全球联欢晚会达人秀依旧在全球公民中心（Center For Global Citizenship）盛大举行，有上百位的学生及教职员一同共襄盛举，现场也免费提供来自亚洲，拉丁美洲，加勒比和欧洲的特色美食。选定的学生团体/个人将参加才艺展示，前三名获奖者将获得共计500美元的奖品。

这次达人秀的参赛队伍也相当踊跃，一共有12组报名参加，报名项目也相当多元，有团体舞蹈,个人舞蹈, 独唱以及阿卡贝拉人声乐团的演出。

开场是由本校商学院供应链管理的国际学生-郭紫岳同学带来的中国传统舞蹈，她为本次达人秀以优雅俏皮的舞蹈演出揭开序幕，并获得全场学生及老师们的热烈掌声。

紧接着K:ODE韩式舞蹈团体，SLU Shakti印度舞蹈团体，WakeUp中国流行舞蹈团及Sazon骚莎拉丁舞蹈团体，各个团体引爆全场，能量热力四射，把整个活动带领到另一个高峰，并展现出国际学生的活力与能量，宜动宜静，表现出圣路易大学Billiken的精神。

最終比赛是由WakeUp中国流行舞蹈团体获得了此次达人秀的第一名，团员们都相当开心，也获得现场观众的掌声与支持。今年的全球联欢晚会达人秀在热烈参与的学生及教职员的欢笑声中圆满的落幕，精彩的节目更胜以往。让我们并引颈期待明年的全球联欢晚会达人秀将会带给大家什么样更精彩的表演。

2017-11-29 作者：蔡承祐