【圣路易时报】由 BJC HealthCare医疗系统、Mercy医院、SSM Health医疗系统、St. Luke’s医院共同组成的圣路易大都会区新冠病毒疫情专案工作组，4月4日(周六)在圣路易大学高中Danil Field House举行新闻发布会。专案工作组医师，圣路易市市长Lyda Krewson，圣路易郡郡长Dr. Sam Page，和圣查尔斯郡郡长Steve Ehlmann出席。

专案工作组组长Dr. Alex Garza医师在会中表示，接下来的10天到两周至关重要，是疫情高峰期。根据目前数字显示，四月底前大圣路易地区将有8万人确诊，将会有3,000人需要入院治疗，这是在大家遵守居家令情形下保守的估计。

Garza医师同时说，根据目前疫情蔓延情况，圣路易地区医疗系统将会完全绷紧，但不至于崩溃。

[/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

专案工作组呼吁社区大众遵守居家令(stay-at-home)，没事不要出门，如果情况继续恶化，进一步的居家隔离(shelter-in-place)即将宣布，到时反而增加更多的不便和医疗系统负担。

目前专案工作组还没有统一分配防护装备和呼吸机等资源，但是所有人力、物力已经配合当地卫生部门尽量协调。如果需要，我们会讨论在必要时统一分配医疗资源。

专案工作组组长Alex Garza医师是SSM Health医疗系统首席医疗官，他曾是美国陆军预备役上校，也是美国国土安全部前助理秘书兼首席医疗官，曾参与美国H1N1疫情担任指挥官。