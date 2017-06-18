圣路易孟山都公司 转基因 Vistive Gold 大豆获准入华

美国两项转基因产品获准入华

中美百日计划逐渐推进。中国农业部15 日公布《2017 年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单》，其中新增两项美国转基因产品。6 月14 日，中国农业部网站信息显示，中国农业部发布2017 年转基因生物安全证书进口清单，批准孟山都、拜耳 、先正达等公司的大豆玉米等部分产品。此次批准的16 个转基因生物安全证书(进口)中，涉及到的转基因生物为大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜，用途皆为“加工原料”。

获批转基因生物均为加工原料

据悉，此次获得证书的公司有孟山都、拜耳、陶氏益农、先锋国际、先正达，证书有效期都为3 年，即2017 年6 月12 日至2020 年6 月12 日。中国农业科学院生物技术研究所研究员黄大昉表示，获批的转基因生物用途均为“加工原料”， 将主要用于饲料、食品的加工，比如榨油、制糖以及做豆腐等。

上海澎湃新闻报道，值得注意的是，此次批准的16 个转基因生物安全证书(进口)中，有14 个是续申请的，孟山都远东有限公司的品质性状改良耐除草剂大豆(MON87705)和陶氏益农公司的耐除草剂玉米(DAS-4-278-9) 这2 个是新获批的。

今年5 月发布的《中美经济合作百日计划早期收获》中提到，中国国家农业转基因生物安全委员会将在2017年5 月底前召开会议， 对美方已提交的8 项生物技术产品申请就其预期用途安全性进行科学评审。

常和孟山都、陶氏益农等美国公司接触的美国大豆出口协会中国首席代表张晓平表示，新获批的转基因产品是上述8 项生物技术产品中的其中2 个。张晓平称，上述8 项生物技术产品中包含2 个大豆品种、4个玉米品种和2 个苜蓿草品种，分别属于孟山都、陶氏益农等公司，剩下的6 个生物技术产品还在审批中。

自农业部第349 号公告发布之日(2004 年2月23 日)起，农业部开始受理境外贸易商的《农业转基因生物安全证书(进口)》申请及国内进口商的《农业转基因生物标识审查认可批准文件》申请。从事农业转基因生物贸易的境外公司，可根据上述安全评价审批情况，持境外研发商获得的安全证书复印件及相关材料，申请每批次的进口安全证书。从事农业转基因生物贸易的进口商凭《农业转基因生物安全证书(进口)》和《农业转基因生物标识审查认可批准文件》到口岸出入境检验检疫机构办理报检手续。

根据《农业转基因生物安全管理条例》及配套办法的规定，发放安全证书需要进行相应的环境安全与食用安全检测。

美国公司：等待中国批准类似的转基因大豆

对美国农业领域而言，此次获准进口意味着中国终于开始清理待批的生物技术种子的申请，其中部分申请已等待了数年时间。因为中国是全球最大的大豆进口国，也是玉米等作物的主要进口国，种子公司通常会等到中国表示会批准进口相关作物后才会广泛发布新的转基因种子。

新浪财经报道，美国农业领域对中美两国5 月宣布的贸易协议给予了积极评价。根据该协议的内容， 中国将在100 天内完成八种生物技术作物的监管审批，其中包括孟山都开发的四种作物、陶氏化学的两种作物，以及杜邦公司和先正达的各一种作物。

陶氏化学表示，将继续等待中国批准其类似的Enlist 转基因大豆。陶氏化学公司高级种子经理Joe Vertin 表示，中国国家生物安全委员会已要求陶氏化学提供关于这些种子的更多信息，而该公司正着手处理此事。美国农业官员预计中国国家生物安全委员会很快将再次碰头对其他有待批准的种子做出决定。

孟山都发言人表示，该公司对其Vistive Gold 大豆获得批准表示欢迎，希望中国能在未来几周处理其另外几种种子的审批事宜。该公司称，Vistive Gold 大豆可生产出更为健康的植物油。

侨报网–Jun 15, 2017,08:32