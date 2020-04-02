圣路易市、郡同时宣布公布病例居住所在地区邮政编码(Zip Code)

【圣路易时报4月1号讯】密苏里州4月1号(周三)一天就增加了近250个新冠病毒确诊案例，达1,581例，昨天才1,327例。

密州新冠病毒死亡案例18人。

圣路易市新冠病毒确诊案例: 239，待确诊案例: 28，监测案例: 272。

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圣路易郡确诊案例: 605。圣查尔斯郡确诊案例: 114。

密苏里州州长Mike Parson在今天的新闻发布会上除了表示由于新冠病毒对经济的影响，密州现在财政经济拮据，预算缺少，目前只有1亿8000万可供使用之外，州长特别辟谣，因为有谣言说国家警卫队将接管政府执行全国戒严令。

为此密苏里州警卫队同时也表示，警卫队全力协助政府抗击疫情，提供各项资源协助，但是国民警卫队从来不会发出任何PDF传单或任何资料手册，请民众不要轻信谣言。

在本地，从今天(4月1号，周三)起，圣路易市政府关闭不对外开放，所有洽公民众可用放置箱放置物品收件。

市长Lyda Krewson表示，所有民生必须的市政务服务仍然继续，整个市政府大楼建筑将会被彻底的清洁和消毒。

圣路易郡政府在Clayton的办公大楼早已关闭(3月19日)，只留郡政府大楼街道面底层，所有需要郡民直接面对接触的部门，透过玻璃窗和留置信箱(Drop Box)可以办公，其他全楼9层关闭。

圣路易郡目前有605确诊案例，圣路易郡第5位死亡病例为一男性，年龄在50到59岁之间。

为让居民能够更加了解所居住地的新冠病毒感染环境，圣路易市、郡同时宣布将公布病例居住所在地区的邮政编码(Zip Code)。

圣路易郡警察局今天同时宣布，如果不遵守居家令，将会展开取缔行动。根据居家令，只有民生必须行业可以对外开放营业，包括医院、超级市场、杂货店和加油站，其他公司企业不得对外开放营业。

如有违反这项行政命令，将会class A misdemeanor初级轻罪开罚，圣路易郡警察局很快就会展开取缔行动。

郡警察局也提供举报电邮，如有发现行业违规可以发电子邮件到countycounselorcovid19@stlouisco.com举报。