圣路易市市长 Lyda Krewson 巩固竞选班底 展现领导团队

打击犯罪强化治安 创新经济发展机会 推动市政资讯科技

【圣路易时报讯】圣路易市市长Lyda Krewson三月十三日下午五时半至八时，在圣市Chase Park Plaza大旅馆11楼举行大型市长后援会活动，这是Krewson市长于去(2017)年四月当选后首次举行之市政后援会，三百余人到场支持，其中包括甫卸任之前任市长Francis Slay，前二任市长Freeman Bosley Jr及Krewson市长领导团队。

由于圣路易市犯罪率居高不下，经济发展亦需突破，这些都是Krewson市长目前亟需解决之问题，也成为市长后援会关心的重点。

Krewson市长是圣路易市有史以来第一位女性市长，她曾于1997年至2017年担任圣市第28选区市议员，2017年4月当选圣路易市第46任市长，她毕业于杜鲁门州立大学(Truman State University)教育系，又在圣路易密苏里大学取得会计学位，是一位会计师，曾任审计和PGAV建筑公司首席财务官。在当选市长前，Krewson是圣市市议会交通商业委员会主席及旅游会议环境委员会主席。

治安是圣市目前最大的问题，2017年圣市发生了199件杀人案，比2013年的120件增加了许多，而2018年到目前为止，圣市已发生了超过30件谋杀案，针对这项问题，Krewson市长可谓绞尽脑汁，从提拔有30年圣市警察经验、现年56岁的新任警察局局长John Hayden，替换代局长Lawrence O’Toole，到会见社区意见和神职领袖联盟，共同打击犯罪。

圣市原任警察局局长Sam Dotson在Krewson市长就职的第一天突然宣布退休，造成警政真空期，经过月余的选择，Krewson市长决定在原地提拔警官Hayden担任局长，这是圣市近几十年来第一次由警局内部提拔担任警局局长。

Hayden局长毕业于圣路易华盛顿大学数学系，是华大美式足球队队员，他并获有芳邦大学管理硕士学位。圣市警局有警员一千三百人，文职人员四百人，年预算一亿七千万元。

在加强市政服务方面，Krewson市长三月十三日首次任命了圣市第一位首席技术官Robert Gaskill-Clemons，使用新科技强化圣市市政推行，改善市民生活，并将圣市和本地区科技创新区结合，Robert曾任华盛顿州企业科技策划师。

此外，Krewson市长还任命Cindy Riordan为圣市首席资讯官，针对圣市资讯系统服务市民和各单位机构。Cindy任职市府23年。

Krewson市长表示，有了Cindy和Robert的协助，圣市将保证提供市民21世纪新科技资讯服务，加强各部门资讯流通，解决公共服务瓶颈，提升市府效率。

圣路易林白国际机场私有化也是Krewson市长上任后首次提出之经济发展创新提议，据市长办公室表示，私人公司经营一个城市的机场并不罕见，目前芝加哥也正在为其机场作选择，还有许多国际空运中心也是一样，并且十分成功。例如伦敦的Heathrow机场就是私有化成功的案例。据了解，圣市林白国际机场私有化目前正在研讨咨询讨论阶段，定案之前恐需很长时间争论。

圣市林白机场主任Rhonda Hamm-Niebruegge和圣市旅游委员会会长Kitty Ratcliffe均出席了十三日的Krewson市长后援会。