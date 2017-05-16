圣路易市调高最低工资10美元 再生变数

Missouri lawmakers just took raises away from minimum wage workers密苏里州议会通过法案 坚持最低工资7.70美元

【圣路易时报讯】圣路易市5月5日刚刚通过实施的最低工资每小时10美元之条例，受到密苏里州州议会禁止，密州州议会2017年会期5月12日(周五)通过法案，禁止州内任何地方政府调整最低工资高于密州全州最低工资每小时7.70美元，这项禁止法案将于今年8月28日生效，也就是说，8月28日以后，圣路易市又得将最低工资降到7.70美元。据了解，这将引起一连串的法律诉讼争议和劳资双方间之紧张关系。

同样的，密苏里州堪萨斯市也受到影响，该市今年三月初通过将于9月18日将最低工资调高到每小时8.50美元，而且在2023年前每年调高至13美元。

由于密苏里州目前是政治环境是偏向资方，所以期望州长Eric Greitens否决这项州议会决议机会不大。

密苏里州工商会执行长Dan Mehan赞成州议会的做法，他说，我们不能让州里最大的经济区(指圣路易市)独自在外调高工资，增加劳工成本，影响经济，失业率是圣路易市和堪萨斯市面对的问题，不能让高工资使得失业率更加严重。

总结而言，密州议会5月12日通过的禁止地方政府调高最低工资法案，将于8月28日生效。密州州议会已经阻止了堪萨斯市调高最低工资，现在又针对圣路易市，阻止圣路易市已通过之调高最低工资条例。