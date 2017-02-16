圣路易慈济 迎新春过心年

圣路易慈济联络处于二O一七年二月五日举办社区新春祈福感恩会。美国中西部的冬天非常寒冷，但这一天却阳光普照，为今天的祈福会增添许多温馨。慈济志工为了此次的新春祈福已筹备了许久，许多志工都参与无量义经功德品手语演译，社区大德也都回来参加新春祈福。

下午一点三十分菩萨云来集，二点祝福会正式开始，首先邀请大家一齐了解福慧红包的源起，然后一同回顾二O一六圣路易联络处的慈济事，以及观看在全球各地所发生重大事件。全球各地人心不调，烽火连天，灾难频传，慈济人常作不请之师，悲众生之苦，走在最前，陪到最后，凝聚善念，消弭天下灾难。

竹筒回娘家是慈济人的传统之一，大朋友，小朋友今天带著他们的竹筒一起囘娘家，将他们的爱心捐款，注入【功德海】。 慈济道场以受持无量义经及法华经，今天每一位入经藏菩萨投入心力与时间事前共修，为的就是将法【无量义经 功德品】用手语演译呈现出来供养与会大德。

岁末寒冬，慈济大家庭团圆过新年，大家最期待也最开心的就是「收红包」。精舍特地送来满满感恩与祝福的福慧红包与大家分享。福慧红包是慈济人「爱的传家宝」，点点滴滴来自 上人的智慧法财，是静思出版的版税，愿人人福慧具足，平安幸福，爱的传家宝能够代代相传。

上人祝福大家新年有心年，并且期待所有人，要用爱来修福，用智慧来修慧。最后由负责人慈裕师姐带领大家一起虔诚发愿祈祷，点亮心灯为全球祈福，所有会众也在慈济会所一起过心年。

(撰文者：吴晓惠)