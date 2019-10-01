【圣路易时报讯】今年是圣路易斯‧南京缔结友好城市40周年，作为第一个美国与中国缔结友好城市的两个城市，都分别计划举办一系列庆祝活动纪念这项极有历史意义和未来发展的友好情谊。

圣路易斯市市长Lyda Krewson订10月9日率团亲访南京市，并将主持10月14日上午在南京友城公园揭幕之红雀队投手雕像。

相对应的打击手雕像也将在圣路易斯红雀棒球队主场棒球场前揭幕，作为两市友好交流永久持续的纪念。

南京市举办之2019同乐江苏国际爵士音乐节将于10月11日(周五)在南京正式展开，一支由密苏里大学组成之爵士乐队也将代表圣路易斯市参加南京爵士音乐节，共享欢乐时光。

此次圣路易斯捐赠七呎全人型棒球雕像予南京市，出力最大的圣路易斯Collin & Hermann专业建筑公司总裁Tim Hermann表示，南京-圣路易斯友好城市委员会和他商定由圣路易斯知名雕塑家Harry Weber雕塑一座七呎高、900磅重之全人型之圣路易斯职棒红雀队(St. Louis Cardinals)投手Adam Wainwright雕像捐赠予南京市，目前已完成运送到南京，投手雕像将装置在南京市友城公园内。

棒球在圣路易斯是最受欢迎，也是最能代表圣市的运动，一座圣路易斯投手雕像在南京，能够让南京市民了解到美国友城-圣路易斯的人文文化和体育精神，十分具有意义。



留在圣路易斯代表南京的打击手雕像，所戴球帽上印有南京字样

与这座投手雕像匹配的是一座棒球打击手雕像，这座雕像则将设立在圣路易斯市棒球体育馆前。最特别的是这座在圣路易斯的雕像球衣上将印有「南京」和「40」字样，代表两市40周年友好情谊及一投一打之默契和互动，Tim Hermann说，他十分期待这样可以分在南京和圣路易斯永久展示的两座雕像，能够代表他所爱的两个国家，让两市的交流永久持续。