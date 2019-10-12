圣路易斯‧南京友好城市四十周年 密苏里大学爵士乐队代表圣路易斯市参加2019南京国际爵士音乐节

来源：中国江苏网 作者：杨梦媛 2019-10-11 23:53:00

秋意渐浓，夜晚微凉，南京文化艺术中心却洋溢着似火的热情。10月11日晚，2019“同乐江苏”国际爵士音乐节在南京文化艺术中心正式拉开帷幕。

“好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸……”一首熟悉的曲调袅袅飘来，《茉莉花》是中国民歌，起源于南京六合民间传唱百年的《鲜花调》，在中国以及国际具有极高的知名度，而演奏这首曲目的是来自美国的密苏里大学-圣路易斯爵士乐队。

这是一支由音乐系的学生组成的爵士乐团，他们曾与很多世界著名的音乐家同台演出。对于这次南京之行，他们充满了欣喜与激动：“这是我们第一次来到南京，为了这场演出，我们从今年的五月份开始排练，我们选择了两首曲目，一首是乐队的代表作《唱给父亲的歌》，一首是中国传统的民歌《茉莉花》。”密苏里大学-圣路易斯爵士乐队的领队说道。

今晚，共有八组乐队登台演出，分别来自中国、德国、奥地利、比利时、俄罗斯、非洲以及斯洛文尼亚等国家，他们都不约而同的选择了中国的歌曲作为表演曲目，从德国乐队的《青春舞曲》开始，调动了观众的兴致、美国乐队的《茉莉花》赢得满堂掌声，俄罗斯乐队的主唱以一种欢快甜美的姿态唱出《月亮代表我的心》，将现场气氛推向高潮。

来自斯洛文尼亚Wild Strings Trio爵士乐队更是现场演奏了中国传统乐器葫芦丝，令观众大呼惊喜。今晚，2019“同乐江苏”国际爵士音乐节中国元素大放光彩，他们以音乐为媒，搭起了文化交流的友谊之桥。

作为参演嘉宾中唯一的中国乐队——江苏JTA-Jazz Orchestra爵士乐团，也是阵容最庞大的乐队，他们则选了一首广为流传的西方民谣《绿袖子》。对西方名曲的再创造，成为中国乐队思考的问题，江苏JTA-Jazz Orchestra爵士乐团的团长高飞说：“我们在传统的爵士乐演奏中创造性的融入民乐元素：古筝和二胡，这种探索与融合使音乐织体更加丰富，情绪更加饱满，呈现出和以往不同风格。”

2019“同乐江苏”国际爵士音乐节以“创新、传承、融合、发展”为主题，由江苏省人民政府新闻办公室主办，江苏省文化馆、江苏新天地演艺有限公司、南京市文化馆承办。中国江苏网、南京MAP杂志以及全省部分市县区文化馆联合协办。在结束开幕式和南京的部分演出后，来自比利时Evil Empire Orchestra世界音乐乐队、斯洛文尼亚Wild Strings Trio爵士乐队、德国Lateback爵士乐队还将从10月14日到24日在常州、无锡、苏州、昆山、连云港等部分市县举行近11场惠民巡演，让更多的中外观众受惠于音乐节所带来的美好享受。